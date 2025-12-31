Gordan Jandroković: Stabilnost i solidarnost temelj za buduća ostvarenja

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je u svoje i u ime Hrvatskog sabora svima čestitao novu 2026. godinu te naglasio da je stabilnost i vjera u vlastite sposobnosti nužna za nova postignuća u budućnosti. "Hrvatskoj je 2025. godina donijela nastavak političke stabilnosti, ključnog preduvjeta za sve ostvarene iskorake – od ekonomskih i energetskih, preko obrambeno-sigurnosnih i prometno-infrastrukturnih do onih iz područja socijalne politike i demografije, na kojima nastavljamo predano raditi. Ta stabilnost, uz vjeru u vlastite sposobnosti, nužna je podloga za nova postignuća u budućnosti", istaknuo je Jandroković u čestitki.
Hrvatski sabor, naglasio je, pritom ima naročito važnu ulogu i odgovornost: da njihovoj realizaciji snažno pridonosi, donoseći što kvalitetnije zakone, te uvijek vodeći računa o zaštiti interesa naših građana, njihovoj sigurnosti i svekolikoj dobrobiti. Istovremeno, dodao je, svjesni smo kako je na globalnoj razini godinu na izmaku obilježio nastavak nesigurnosti i nestabilnosti. "Svijet stoga i 2026. godinu dočekuje s mnogo neizvjesnosti, pa i zebnje. I u tako teškim okolnostima, u srcima mnogih živi nada da budućnost može donijeti održivi mir i trajniju stabilizaciju prilika – od Ukrajine i Bliskog istoka do svih drugih dijelova svijeta gdje i dalje bjesne ratni sukob", rekao je.
Podsjetio je i na božićnu poruku predsjednika HBK i zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da "mir koji želimo za naš narod, Europu i cijeli svijet nije tek odsutnost sukoba, nego uređen poredak odnosa u kojem se istina priznaje, pravda traži, a dostojanstvo svake osobe poštuje" te naglasio da su njegove riječi vrlo upečatljive i da ih vrijedi dodatno istaknuti. "Te nas riječi podsjećaju na temeljna načela mira te na univerzalne vrijednosti kojima valja stremiti i u našem ih društvu afirmirati. Pozvani smo tomu konkretno doprinijeti, među ostalim i jačajući u vlastitom okruženju duh suradnje, solidarnosti, osjetljivosti za najranjivije te istinski se međusobno uvažavajući", naglasio je. "Uz poticaj na upravo takav osobni pristup izgradnji naše zajedničke budućnosti, još jednom, svima želim svako dobro i obilje uspjeha - u privatnom, obiteljskom i poslovnom životu", napisao je Jandroković u čestitki svima poželjevši sretnu Novu godinu.