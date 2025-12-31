Gordan Jandroković: Stabilnost i solidarnost temelj za buduća ostvarenja

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je u svoje i u ime Hrvatskog sabora svima čestitao novu 2026. godinu te naglasio da je stabilnost i vjera u vlastite sposobnosti nužna za nova postignuća u budućnosti. "Hrvatskoj je 2025. godina donijela nastavak političke stabilnosti, ključnog preduvjeta za sve ostvarene iskorake – od ekonomskih i energetskih, preko obrambeno-sigurnosnih i prometno-infrastrukturnih do onih iz područja socijalne politike i demografije, na kojima nastavljamo predano raditi. Ta stabilnost, uz vjeru u vlastite sposobnosti, nužna je podloga za nova postignuća u budućnosti", istaknuo je Jandroković u čestitki.

Hrvatski sabor, naglasio je, pritom ima naročito važnu ulogu i odgovornost: da njihovoj realizaciji snažno pridonosi, donoseći što kvalitetnije zakone, te uvijek vodeći računa o zaštiti interesa naših građana, njihovoj sigurnosti i svekolikoj dobrobiti. Istovremeno, dodao je, svjesni smo kako je na globalnoj razini godinu na izmaku obilježio nastavak nesigurnosti i nestabilnosti. "Svijet stoga i 2026. godinu dočekuje s mnogo neizvjesnosti, pa i zebnje. I u tako teškim okolnostima, u srcima mnogih živi nada da budućnost može donijeti održivi mir i trajniju stabilizaciju prilika – od Ukrajine i Bliskog istoka do svih drugih dijelova svijeta gdje i dalje bjesne ratni sukob", rekao je.