VIDEO Trump potvrdio novi američki udar, ubijene tri osobe: 'Lovimo vas'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako je, prema njegovoj zapovijedi, vojska SAD-a provela "drugi kinetički udar" protiv, kako je naveo, "pozitivno identificiranih, izvanredno nasilnih narko-terorista" na području odgovornosti Južnog zapovjedništva (SOUTHCOM). U napadu koji se dogodio u međunarodnim vodama ubijena su tri muškarca za koje se tvrdi da su pripadnici venezuelanskog kartela koji su prevozili drogu prema Sjedinjenim Državama. "Ovi iznimno nasilni karteli predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici i vitalnim interesima SAD-a", poručio je Trump putem svoje društvene mreže Truth Social. Ovaj incident uslijedio je nakon sličnog napada ranije ovog mjeseca u kojem je ubijeno 11 osoba, što je dodatno zaoštrilo odnose Washingtona i Caracasa.

Ove vojne akcije predstavljaju konkretnu provedbu šire strategije poznate kao "Agenda 47", koju je Trump najavio tijekom kampanje i potvrdio nakon inauguracije. Prema dostupnim informacijama, predsjednik je potpisao tajnu uredbu kojom je Pentagonu naloženo da pripremi širok spektar vojnih opcija protiv narkokartela u Latinskoj Americi, uključujući napade bespilotnim letjelicama, pomorske operacije i raketne udare.

Pravni temelj za takve operacije stvoren je službenim označavanjem narkokartela kao terorističkih skupina, što američkoj vojsci omogućuje izvođenje napada na moru, a potencijalno i na stranom teritoriju, zaobilazeći tradicionalne pravosudne procedure. Poseban fokus stavljen je na suzbijanje krijumčarenja fentanila, sintetičke droge čija je pošast u SAD-u bila jedan od glavnih Trumpovih argumenata za zaoštravanje politike.

Odnosi s Venezuelom su na točki ključanja. Vlada predsjednika Nicolása Madura optužila je SAD za vođenje "kontinuirane vojne agresije", tvrdeći da su u prvom napadu pogođeni "bezopasni ribarski brodovi". Tenzije su se manifestirale i kroz incidente u kojima su venezuelanski borbeni avioni F-16 letjeli u neposrednoj blizini američkih razarača angažiranih u protunarkotičkim misijama. S druge strane, Trump ne isključuje mogućnost udara i unutar samog teritorija Venezuele. "Vidjet ćemo što će se dogoditi. Venezuela nam šalje svoje članove bandi, svoje dilere i drogu. To je neprihvatljivo", izjavio je Trump, optužujući Madura za savezništvo s kartelima.

Nova američka doktrina izazvala je i zabrinutost zbog kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava. Kritičari upozoravaju da se radi o izvansudskim pogubljenjima osoba kojima nije pružena prilika za pravično suđenje. Postavlja se pitanje zašto navodni krijumčari nisu uhićeni i procesuirani jednom kada bi ušli u američke teritorijalne vode. Povijest američkih vojnih intervencija, koja uključuje i slučajeve pogrešne identifikacije ciljeva i stradavanja nevinih civila, dodatno pojačava te strahove. Unatoč kritikama, Trump je poslao nedvosmislenu poruku. "BUDITE UPOZORENI — AKO PREVOZITE DROGU KOJA MOŽE UBITI AMERIKANCE, LOVIMO VAS! Ilegalne aktivnosti ovih kartela desetljećima su imale razorne posljedice na američke zajednice, ubijajući milijune. NE VIŠE", napisao je, jasno dajući do znanja da od svoje nove politike ne namjerava odustati.