Gesta ovog mladića iz Zaprešića ganula je tisuće: 'Bravo, odgojili ste dobrog sina'

U moru loših vijesti, srce posebno obraduje neka dobra, zbog toga ne iznenađuje zašto je Facebook objava jedne žene na društvenim mrežama ganula tisuće ljudi. Lijepa gesta jednog mladića toliko ju je oduševila da ju je morala podijeliti sa svima, a riječ je o potezu koji je itekako pomogao jednom gospodinu.

Objavu, koja je osvanu na u grupi Zaprešić online, prenosimo ovdje. "Ako su roditelji dečka koji vozi bijelog Citroëna sa terminala u grupi, samo bi vam rekla: Bravo, odgojili ste dobrog sina! Slijepi gospodin koji šeće po terminalu, vjerujem da ga mnogi viđate na njegovoj stalnoj ruti, vjerojatno se dezorijentirao. Dečko iz bijelog Citroëna odmah je zaustavio auto, po kiši istrčao van iz auta i pomogao mu prijeći i vratiti ga na put.

Sad, mnogi od vas će reći: pa to je normalno, tako i treba. Istina, nekad je bilo normalno, ali nove generacije... Tako da ne ispadne da samo prozivamo krive, ponekad možemo pohvaliti i one prave – napisala je. Objava je vrlo brzo postala izuzetno popularna, u vrlo krakom roku "lajkalo" ju je više od 1000 ljudi, pa je u nju dodala još jednu napomenu.

– Hvala vam svima, nisam imala pojma da će ovaj post ovako eksplodirati. Kao roditelj dvoje djece, jedini razlog što sam napisala ovaj post bio je da ukažem da svijet ipak još nije otišao k vragu. Djeca su nam okružena samo crnim vijestima, bombardiraju se negativom, veličaju se negativci, ako si budala, mangup, klošar i nasilnik, svi će pričati o tebi. Ovo je bio post da se skrene pažnja na lijepe stvari. Možeš biti primjećen i ako radiš dobro. Može se pričati o tebi i ako napraviš dobro djelo. Naravno da dečko koji je pomogao sljepcu nije to napravio da bude viđen, ali Ajmo dići svijest svojoj djeci i ukazati na lijepe stvari, da možeš i na dobar način biti cool – poručila je.