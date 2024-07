VIDEO Svećenik Željko s roditeljima slavio mladu misu: 'Danas, majko, rediš sina svoga'

9600 eura za dva tjedna

Nijemci htjeli ljetovati u Turskoj pa se šokirali cijenama: 'Bili smo zatečeni, ove godine je triput skuplje'

Obično plaćaju oko 3500 eura, no sada su cijene gotovo utrostručene. Umjesto 3500 eura, ove godine trebali bi platiti 9600 eura za isti paket – let, transfer, obiteljsku sobu i all inclusive uslugu.