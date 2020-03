VIDEO: Opsadno stanje na Lezbosu: Stanovnici silom priječe iskrcaj migranata

Povicima "vratite se u Tursku" skupina stanovnika grčkog otoka Lezbos spriječila je u nedjelju pedesetak migranata da pristanu svojim plovilom u luku nakon sati provedenih u moru, javljaju fotografi novinske agencije France presse.

U luci Thermi, stanovnici su ogorčeni dolaskom nekoliko plovila te su spriječili migrante, među kojima je bilo i maloljetnika, da se iskrcaju, a izvikivali su pogrde lokalnom predstavniku Visokog povjereništva UN-a za izbjeglice (UNHCR).

Neki su se stanovnici okomili na novinare i fotografe, udarajući ih i bacajući im aparate u more, piše AFP.

Na cesti za prenapučeni izbjeglički logor Moria u kojem je smješteno više od 19.000 migranata, druga skupina stanovnika opskrbljena lancima i kamenjem pokušaja je spriječiti policijski autobus koji je prevozio potražitelje azila pristigle u nedjelju da došu do prijemne kancelarije i zatraže azil, prenijela je grčka agencija ANA.

„Get out of here“ locals scream: little children on boat w came to Turkey are stunned, all aboard silent There’s police and coast guard simply watching #Lesvos #Turkey @derspiegel pic.twitter.com/x2oRsTbsyA

Jedan je policajac pritom lakše ozlijeđen, navodi isti izvor.

Službena Ankara objavila je u petak da više neće zadržavati migrante koji pokušavaju doći u Europsku uniju, nakon ofenzive sirijske vojske na položaje proturskih pobunjenika u Idlibu, pogibije 33 turska vojnika i prema predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu mlake reakcije NATO-a na činjenicu da je Turska, njezina članica, pretrpjela takav gubitak.

Agencija AFP prenosi pozivajući se na svoje podatke da je najmanje 500 migranata pristalo u nedjelju ujutro na grčke otoke. Četiri plovila sa 120 osoba pristalo je na otok Hios, a dva plovila s 80 migranata do otoka Samosa, navodi ANA.

Erdogan announces he is letting Syrian migrants through the border



Not 12 hours later, NGO ‘Light House Relief’ are at the EXACT point on the shoreline in Lesbos to welcome them



Plus media. Plus close ups of children. And ‘loving’ dads



WAKE UP EUROPE pic.twitter.com/l2HBjw6UUZ