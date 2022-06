VIDEO Srušio se ruski vojni transportni zrakoplov, četvero mrtvih

Vojni transportni zrakoplov Iljušin Il-76 srušio se i zapalio prilikom slijetanja u petak blizu zapadnog ruskog grada Rjazanja, pri čemu je smrtno stradalo četvero od devet članova posade, objavila je ruska novinska agencija RIA, navodeći podatke lokalnih vlasti.

More footage from the crash site. The death toll is 3 with another 6 injured. 3/https://t.co/VOzgPeyPh6 pic.twitter.com/KJPV8OcZoU