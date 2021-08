VIDEO Sramotna devastacija kod Paga: Izlovljavaju ježince koji će završiti u restoranima

Rijetko viđena devastacija zabilježena je na Pagu. Stanovnici jednog od najljepših jadranskih otoka u nevjerici su promatrali nepoznati ljudi s nekoliko brodova izlovljavaju morske ježeve, krcaju ih u hladnjače slovenskih registarskih oznaka i odvoze.

Pretpostavljaju kako će ježevi završiti na tanjurima skupih restorana.

Jedan od tih stanovnika Šime Prtorić obratio se portalu Kalelarga.info. Navodi kako je zgrožen onim što je vidio te je probao napraviti nekoliko snimki, no on je na kraju završio prijavljen na policiji.

- Policajci su me kontaktirali nakon njihove prijave, ali sam im objasnio da danima gledam kako izlovljavaju ogromne količine ježeva. To stvarno ne može biti normalno, na stotine kašeta ježeva su izvadili. Takvo nešto mora ostaviti negativnog traga, to je devastacija! Policajac mi je rekao da će obavijestiti ribarskog inspektora, a je li netko nešto poduzeo, nemam informaciju - kazao je Prtorić.

Dodao je kako se ne bi obazirao da se radilo o manjim količinama.

- Oni s tri broda tamo vade ježeve. Ne znam što s njima rade, vjerojatno ih prodaju nekome, nekim restoranima vani. Volio bih da se ovo istraži i provjeri, ne vjerujem da je u skladu sa zakonom – naglasio je.

U mnogim zemljama ježinci su zaštićena vrsta, no u Hrvatskoj situacija je ponešto drugačija.