Zaokret u Njemačkoj, vraćaju obvezu za rezerviste i ukidaju jedno pravilo: Evo što se sve mijenja

Njemačka vlada odobrila je nacrt zakona koji omogućuje obvezno pozivanje rezervista na vojnu obuku, u sklopu ambicioznih planova za jačanje Bundeswehra usred rastućih sigurnosnih prijetnji iz Rusije. Cilj je udvostručiti broj pripadnika pričuve za najmanje 200.000, uz ciljani broj od najmanje 260.000 aktivnih vojnika. Ministar obrane Boris Pistorius više je puta upozorio da Njemačka mora biti 'spremna za rat' i značajno poboljšati sposobnost brzog mobiliziranja snaga u slučaju velikog europskog sukoba. Jedna od najvažnijih novina je ukidanje dosadašnjeg pravila prema kojem su i rezervist i poslodavac morali dati pristanak za pozivanje na obuku. Umjesto toga, vojska planira učiniti službu u pričuvi atraktivnijom te poslodavcima dati duži rok obavještavanja.

Ministarstvo obrane smatra da se više ne može oslanjati samo na dobrovoljno sudjelovanje, s obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju u Europi. Novi zakon trebao bi osigurati da rezervisti ostanu uvježbani i brzo raspoloživi ako NATO zatraži brzu mobilizaciju njemačkih snaga. Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, nakon što ga parlament razmotri nakon ljetne stanke, piše Reuters.

Njemačko udruženje rezervista pozdravilo je nacrt zakona. S druge strane, udruženje njemačkih poslodavaca (DIHK) smatra da osam tjedana obavijesti nije dovoljno i traži najmanje tri mjeseca kako bi tvrtke mogle prilagoditi svoje poslovanje. Ova mjera dio je šireg napora Njemačke i cijelog NATO-a da ojačaju obrambene sposobnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu. Pistoriusov plan uključuje i značajno povećanje proračuna za obranu te modernizaciju Bundeswehra. Njemačka time napušta dugogodišnju politiku minimalnog angažmana u vojnim pitanjima i vraća se ozbiljnom pristupu nacionalnoj obrani u novom geopolitičkom okruženju.