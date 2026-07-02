Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NACRT ZAKONA ODOBREN

Zaokret u Njemačkoj, vraćaju obvezu za rezerviste i ukidaju jedno pravilo: Evo što se sve mijenja

"Freedom Shield 2026" · Exercise by the 45th Tank Brigade, Lithuania
Foto: Kay Nietfeld/DPA
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.07.2026.
u 07:30

Ministarstvo obrane smatra da se više ne može oslanjati samo na dobrovoljno sudjelovanje, s obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju u Europi

Njemačka vlada odobrila je nacrt zakona koji omogućuje obvezno pozivanje rezervista na vojnu obuku, u sklopu ambicioznih planova za jačanje Bundeswehra usred rastućih sigurnosnih prijetnji iz Rusije. Cilj je udvostručiti broj pripadnika pričuve za najmanje 200.000, uz ciljani broj od najmanje 260.000 aktivnih vojnika. Ministar obrane Boris Pistorius više je puta upozorio da Njemačka mora biti 'spremna za rat' i značajno poboljšati sposobnost brzog mobiliziranja snaga u slučaju velikog europskog sukoba. Jedna od najvažnijih novina je ukidanje dosadašnjeg pravila prema kojem su i rezervist i poslodavac morali dati pristanak za pozivanje na obuku. Umjesto toga, vojska planira učiniti službu u pričuvi atraktivnijom te poslodavcima dati duži rok obavještavanja.

Ministarstvo obrane smatra da se više ne može oslanjati samo na dobrovoljno sudjelovanje, s obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju u Europi. Novi zakon trebao bi osigurati da rezervisti ostanu uvježbani i brzo raspoloživi ako NATO zatraži brzu mobilizaciju njemačkih snaga. Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, nakon što ga parlament razmotri nakon ljetne stanke, piše Reuters.

Njemačko udruženje rezervista pozdravilo je nacrt zakona. S druge strane, udruženje njemačkih poslodavaca (DIHK) smatra da osam tjedana obavijesti nije dovoljno i traži najmanje tri mjeseca kako bi tvrtke mogle prilagoditi svoje poslovanje. Ova mjera dio je šireg napora Njemačke i cijelog NATO-a da ojačaju obrambene sposobnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu. Pistoriusov plan uključuje i značajno povećanje proračuna za obranu te modernizaciju Bundeswehra. Njemačka time napušta dugogodišnju politiku minimalnog angažmana u vojnim pitanjima i vraća se ozbiljnom pristupu nacionalnoj obrani u novom geopolitičkom okruženju.

Milanović: Načelnik Glavnog stožera će provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika
Ključne riječi
vojna obveza Rusija Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!