VIDEO Snažan tornado poharao Kentucky, procjenjuje se da je broj žrtava oko 50

Vjerojatno je oko 50 ljudi poginulo u razornom tornadu koji je zahvatio Kentucky kasno u petak i u subotu ujutro, rekao je guverner Kentuckyja Andy Beshear, a prenosi Washington Post.

CNN prenosi da je oluja koja je poharala ukupno pet američkih saveznih država od petka navečer stvorila najmanje 19 tornada izazivajući ogromne štete te da ima poginulih i u drugim saveznim državama. Post citira Besheara koji je u intervjuu za lokalnu TV postaju WLKY rekao da bi broj mrtvih mogao biti "znatno više od toga".

Last night Western Kentucky experienced some of the worst tornado damage we’ve seen, and we are urging everyone to please stay safe as there are still active cells. 1/3 pic.twitter.com/jkv1sqf3za