Srušio se helikopter koji je prevozio šefa indijske vojske, poginulo najmanje troje ljudi

Helikopter koji je prevozio načelnika glavnog stožera indijske vojske, generala Bipina Rawata, srušio se u srijedu u državi Tamil Nadu, a prema prvim informacijama poginulo je najmanje troje ljudi.

"Helikopter ruske proizvodnje Mi17V5 indijskog ratnog zrakoplovstva, u kojem je bio načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general Bipin Rawat, doživio je danas nesreću nedaleko od Coonoora, u državi Tamil Nadu. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće", objavilo je indijsko ratno zrakoplovstvo na Twitteru.

Just heard the horrific news, of the crash of the helicopter carrying our CDS Gen Bipin Rawat and his family and colleagues. Hoping and praying that all of them are safe. The nation hopes and prays. pic.twitter.com/MlM7VSGz3E