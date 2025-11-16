VIDEO Širi se snimka zastrašujućeg oblaka: Pogledajte nestvarne prizore

Društvenim mrežama posljednjih dana kruže snimke rijetkog meteorološkog fenomena u General Villegasu, u argentinskoj regiji Buenos Aires.

Na navodnim videima se vidi masivan, gusti oblak u obliku vertikalne "barijere". Razlika između vrućeg zraka uz tlo i hladnijih slojeva u višim dijelovima atmosfere stvara snažnu nestabilnost, koja pogoduje nastanku oluja većih razmjera.

🤯⛈️ Impresionante tormenta en General Villegas, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/VwPP1Abk58 — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) November 16, 2025

Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava". Topli zračni sloj blizu tla susreće se s hladnijim slojevima iz viših dijelova atmosfere, dok regijom dominira područje niskog tlaka, piše portal Diario El Norte.

Stručnjaci upozoravaju da takva kombinacija može rezultirati snažnom grmljavinom, naglim udarima vjetra i tučom. Upozorenja uključuju mogućnost "obilnih oborina u kratkom razdoblju, velikog broja munja, tuče te udara vjetra koji bi mogli premašiti 70 km/h."

🌩️🇦🇷 DRAMATYCZNA BURZA W GENERAL VILLEGAS!

Potężne nawałnice uderzyły w prowincję Buenos Aires, przynosząc silny wiatr, ulewy i chaos w regionie ⚡🌪️ pic.twitter.com/u63eOSOi5l — Raport Światowy (@RaportSwiatowy) November 16, 2025

Meteorološke službe stanovnicima preporučuju da se tijekom najjačih naleta vjetra "ne zadržavaju na otvorenom, učvrste predmete koje bi oluja mogla oštetiti te redovito prate lokalne obavijesti o mogućem razvoju situacije."