Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OPASNOST NA NEBU

VIDEO Širi se snimka zastrašujućeg oblaka: Pogledajte nestvarne prizore

Foto: X/Screenshot
1/4
VL
Autor
Eva Berišić
16.11.2025.
u 14:23

Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava".

Društvenim mrežama posljednjih dana kruže snimke rijetkog meteorološkog fenomena u General Villegasu, u argentinskoj regiji Buenos Aires.

Na navodnim videima se vidi masivan, gusti oblak u obliku vertikalne "barijere". Razlika između vrućeg zraka uz tlo i hladnijih slojeva u višim dijelovima atmosfere stvara snažnu nestabilnost, koja pogoduje nastanku oluja većih razmjera.

Kako navodi argentinski Državni hidrometeorološki zavod, "trenutačni uvjeti gotovo su savršeni za razvoj moćnih olujnih sustava". Topli zračni sloj blizu tla susreće se s hladnijim slojevima iz viših dijelova atmosfere, dok regijom dominira područje niskog tlaka, piše portal Diario El Norte.

Stručnjaci upozoravaju da takva kombinacija može rezultirati snažnom grmljavinom, naglim udarima vjetra i tučom. Upozorenja uključuju mogućnost "obilnih oborina u kratkom razdoblju, velikog broja munja, tuče te udara vjetra koji bi mogli premašiti 70 km/h."

Meteorološke službe stanovnicima preporučuju da se tijekom najjačih naleta vjetra "ne zadržavaju na otvorenom, učvrste predmete koje bi oluja mogla oštetiti te redovito prate lokalne obavijesti o mogućem razvoju situacije."

Ključne riječi
nevrijeme oblak Argentina

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
15:08 16.11.2025.

I? Tak..ostajem doma i propušam let za Buenos Aires dok ne prođu oblaci. Fala na javljanju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja