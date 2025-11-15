VIDEO Ljudi ostali u čudu: 'Nismo ovako nešto vidjeli 50 godina...'

Ogromna količina morske pjene stvorila se na farmi uz obalu Dublina nakon jakog vjetra i kiše. Morska pjena, koja nastaje kada se morska voda uzburka, prirodni je fenomen. Međutim, ogromna količina pjene pojavila se u unutrašnjosti kod Loughshinnyja u okrugu Dublin. Snimka se širi društvenim medijima.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025

Alan O'Reilly iz Carlow Weathera objavio je na Twitteru (X) video gotovo biblijske razine morske pjene, napisavši da osoba koja mu je poslala video živi u tom području 50 godina i da nikada prije nije vidjela toliko toga. 'Snimke morska pjena u Loughshinnyju u sjevernom Dublinu podijelio je čovjek koji tamo živi 50 godina i nikada prije nije vidio toliko toga', napisao je, dok su drugi bili zapanjeni samom količinom.

'Oprostite, ispala mi je boca Fairyja na putu kući', našalio se jedan korisnik, dok je drugi objasnio: 'Postojani sloj kremasto-smeđe pjene uz obalu, nakon razdoblja toplog vremena praćenog jakim vjetrovima, najvjerojatnije je prirodna pjena nastala uslijed neškodljivog cvjetanja algi.'

Istočni dio zemlje upravo je u 9 sati ujutro dobio ukidanje vremenskih upozorenja za kišu i vjetar, pri čemu su Dublin, Wicklow i Wexford bili najviše pogođeni pljuskovima. Još 13 okruga pogođeno je žutim upozorenjima na vjetar i kišu, a Met Éireann prognozira kako će ostatak vikenda biti oblačan, uz povremene oborine i rosulju, kao i poneku maglu. Najgore će proći Leinster te južni i istočni dio Ulstera, dok će se kasnije uvjeti popraviti, a kiša i rosulja postat će slabija i rjeđa.

Subotnja noć ostat će prilično oblačna, ali uglavnom suha, uz poneku laganu kišu i rosulju te mjestimičnu maglu. Najniže temperature kretat će se između 4 i 9°C. Nedjelja će u većini krajeva biti suha, u početku pretežno oblačna, uz poneki pljusak i maglu. Tijekom jutra sunčanije će biti sjevernih područja. Za ostatak idućeg tjedna Met Éireann upozorava na povremene oborine i pljuskove — no uglavnom se očekuje suho vrijeme, prije nego što nastupi zahladnjenje i noćni mraz.