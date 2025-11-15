Pakao kraj Buenos Airesa: Goleme eksplozije sravnile tvornice, više od 20 ozlijeđenih

Snažne eksplozije zaatresle su u petak navečer industrijski park u blizini argentinske prijestolnice, izazvavši ogroman požar i ozlijedivši više od 20 ljudi, prenosi France 24, pozivajući se na AFP. Gusti stupovi crnog dima dizali su se stotinama metara u noćno nebo, obasjani narančastim odsjajem golema požara, izvijestili su novinari AFP-a koji su se nalazili blizu mjesta događaja, nedaleko od najprometnije međunarodne zračne luke u zemlji.

🔴ARGENTINA 🇦🇷| A powerful explosion rocked the Ezeiza industrial zone, south of #BuenosAires, triggering a massive fire. At least 22 people were rushed to the hospital. The shockwave affected homes & factories for miles around. The cause of the deflagration is to be determined. pic.twitter.com/Dsopdr1mTo — Nanana365 (@nanana365media) November 15, 2025

„Eksplozije i požari koji izbijaju u različitim tvornicama su golemi“, rekao je Gaston Granados, gradonačelnik Ezeize, područja na kojem se nalazi industrijski park. „Pokušavamo obuzdati požar i ugasiti ga, ali zasad nismo uspjeli“, dodao je u izjavi za lokalnu televiziju,napominjući da su prozori na njegovoj kući, smještenoj u blizini, razbijeni te da se stanovnici evakuiraju. Ravnatelj bolnice Carlos Santoro rekao je da je njegova ustanova zaprimila 22 ozlijeđene osobe. Među njima su bili pacijent s infarktom i trudnica s respiratornim poteškoćama. Vatrogasci su i u subotu ujutro nastavili borbu s vatrom, izvijestili su lokalni mediji, nakon što su vlasti ranije upozorile da će požar biti teško staviti pod kontrolu.

„To je složen požar. Gašenje će biti dugotrajno", poručio je Fabian Garcia, direktor civilne zaštite za pokrajinu Buenos Aires. U industrijskom kompleksu nalazilo se više tvrtki koje proizvode gume, kemikalije i drugu robu. Lokalni mediji izvijestili su da je eksplozijama i požarom pogođeno pet tvornica, a novinari AFP-a vidjeli su da je najmanje jedna potpuno izgorjela i svedena na pepeo.