VIDEO Ruski vojnik vratio se s bojišta i onda je krenuo kaos: Pogledajte što je radio s Mustangom

Na Telegramu je osvanuo video neobičnog događaja iz Rusije. Prema Msn.com, pijani ruski vojnik unajmio je Ford Mustang i zabio se u čak 11 automobila.

Sve se odigralo u Kalinjingradu, gdje je jedan od stanara zabilježio kako se spomenuti vojnik vozi kroz parkiralište između stambenih zgrada i pri tome udara automobile jedan za drugim. Skupo unajmljeni Mustang također je u potpunosti demolirao.

A video appeared on Russian Telegram channels showing a vehicle crushing 11 cars while cruising near a residential building in Kaliningrad, Russia.



The driver is reportedly a soldier of the Russian "special military operation." He rented a Mustang vehicle and drove it around… pic.twitter.com/D2CbcoTZkv