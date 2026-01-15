Naši Portali
NAJVEĆI TRGOVINSKI SUFICIT

Kinezi ruše sve rekorde u izvozu, iako se EU žali, a Trump im uvodi carine

Autor
Dino Brumec
15.01.2026.
u 23:00

Druga najveća ekonomija na svijetu, Kina, jednostavno je prevelika da bi generirala toliko velik rast iz izvoza, govori MMF

Unatoč američkim carinama, kineska izvozna bilanca nikada nije bila uspješnija. Ta je zemlja jučer objavila da je dosegla rekordan trgovinski suficit u povijesti globalne ekonomije. Prošle 2025. izvezla je čak 1,2 bilijuna dolara više robe nego što je uvezla. Kineski se izvoz u Sjedinjene Države doista smanjio, ali ga je Peking nadoknadio povećanjem isporuka u druge zemlje. To, među ostalim, pokazuje da je u globaliziranoj svjetskoj ekonomiji utjecaj koji države imaju na gospodarske tokove ipak manji nego što bi to predsjednici i premijeri diljem svijeta htjeli.

Ključne riječi
Xi Jinping Donald Trump Kina SAD

