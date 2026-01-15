Kinezi ruše sve rekorde u izvozu, iako se EU žali, a Trump im uvodi carine

Unatoč američkim carinama, kineska izvozna bilanca nikada nije bila uspješnija. Ta je zemlja jučer objavila da je dosegla rekordan trgovinski suficit u povijesti globalne ekonomije. Prošle 2025. izvezla je čak 1,2 bilijuna dolara više robe nego što je uvezla. Kineski se izvoz u Sjedinjene Države doista smanjio, ali ga je Peking nadoknadio povećanjem isporuka u druge zemlje. To, među ostalim, pokazuje da je u globaliziranoj svjetskoj ekonomiji utjecaj koji države imaju na gospodarske tokove ipak manji nego što bi to predsjednici i premijeri diljem svijeta htjeli.