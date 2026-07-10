Europski parlament usvojio rezoluciju HDZ-ovog Sokola: 'EU mora zaštititi progonjene kršćane'

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, zastupnici su raspravljali o temi koju je inicirao hrvatski zastupnik Tomislav Sokol, a koja je rezultirala usvojenom rezolucijom Europskog parlamenta o zaštiti progonjenih kršćana u Pakistanu. U svom obraćanju naglasio je kako su kršćani najprogonjenija vjerska skupina na svijetu te upozorio na prisilnu islamizaciju društva, koja se provodi već godinama i predstavlja zabrinjavajući trend koji zahtijeva jasan i odlučan politički odgovor. „Kršćani su najprogonjenija vjerska skupina na svijetu. Zato Europska unija mora iskoristiti sve instrumente svoje vanjske i razvojne politike kako bi zaštitila položaj kršćana gdje god su izloženi progonu, nasilju i sustavnoj diskriminaciji.” poručio je Sokol.

Potom je poseban naglasak stavio na stanje u Pakistanu, gdje se nad maloljetnim kršćanskim djevojčicama, kako je upozorio, provodi jedan od najtežih oblika vjerskog progona. „U tom kontekstu posebno zabrinjavaju učestali slučajevi prisilne islamizacije kršćana u Pakistanu. Ondje se maloljetne kršćanske djevojčice otimaju, prisilno obraćaju na islam i prisiljavaju na brak sa svojim otmičarima. To nije samo teško kršenje ljudskih prava, nego i oblik vjerskog progona kojemu ne smijemo više okretati leđa.”, rekao je Sokol.

Kao posebno potresan primjer izdvojio je slučaj trinaestogodišnje djevojčice Marije Shahbaz, ocijenivši da on jasno pokazuje razmjere problema koji u Pakistanu pogađa velik broj djevojčica svake godine. „Slučaj trinaestogodišnje Marije Shahbaz, koja je nakon otmice prisilno obraćena na islam i udana za svojeg otmičara, tragično potvrđuje razmjere ovog progona. Procjenjuje se da se svake godine u Pakistanu otme oko tisuću djevojčica, od kojih su mnoge kršćanke, kako bi bile prisilno obraćene i udane. To mora prestati.”, naglasio je Sokol.

Zaključno je poručio da Europska unija ovo pitanje mora dosljedno otvarati u svim političkim i gospodarskim odnosima s Pakistanom te jasno pokazati da progon kršćana ne može ostati bez odgovora. „Europska unija mora ovo pitanje dosljedno postavljati u svim svojim političkim i gospodarskim odnosima s Pakistanom i jasno dati do znanja da progon kršćana neće ostati bez odgovora.”, zaključio je Sokol.