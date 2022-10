VIDEO Reporter BBC-ja javljao se uživo dok je odjeknula eksplozija u Kijevu

Rano jutros odjeknule su eksplozije centrom glavnog ukrajinskog grada Kijeva. Napad na most na Krimu u subotu, ruski predsjednik Vladimir Putin je ocijenio kao terorističi čin i za napad okrivio ukrajinsku tajnu službu. Nakon napada na Zaporižje, čini se da je osveta za most krenula i širom Ukrajine.

Snimka udara na Kijev širi se društvenim mrežama. Dok se reporter BBC-a javljao uživo iz Kijeva, odjeknula je eksplozija. Program je prekinut a voditeljica je pozvala kolegu da se skloni.

