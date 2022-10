Vjekoslav Prebeg o paklu ruskog zarobljeništva: 'Za mene je ideja smrti bila sloboda'

Vjekoslav Prebeg, hrvatski državljanin koji se borio za Ukrajinu i koji je zarobljen kod Mariupolja za 24 sata ispričao je detalje iz ruskog zarobljeništva

-Budući da sam bio jedini stranac bio sam im odmah vrlo zanimljiv i doveli su me pred samo zapovjedništvo tog korpusa. Bio je tamo general koji je bio zapovjednik korpusa, dva pukovnika, tri bojnika. Prvi kontakt kada su me izvukli iz vozila, bacili su me na koljena, ruke su mi bile vezane, glava mi je bila prekrivena nekom vrećom ili jastučnicom. Prvo sam dobio udarac u nos koji mi je automatski bio slomljen- rekao je Prebeg. Postavljali su mu pitanje za pitanjem, a ako nije dao odgovor u tri sekunde dobio je udarac i sljedeće pitanje.

-Bilo mi je bitno izdržati i nadati se da mi ne stradaju zubi, oči ili bubrezi. Vitalni organi. I da me neće ubiti odmah. Rekao sam sebi da moram izdržati tu torturu. Koristili su elektrošokove.

-Bilo je čuvara koji imaju veliku mržnju prema vama i onda vas odvedu u prostor gdje nema kamera, gurnu vas uz zid pa vas udaraju laktom ili nogom. Najgore mi je bilo što su moji bližnji patili više nego ja. Za mene je ideja smrti bila sloboda. Kako bi bilo mojim bližnjima? To bi već bila druga priča. To mi je bilo najteže- rekao je Prebeg.

Podsjetimo, Prebeg se u Hrvatsku se vratio 22. rujna. Oslobođen je uz još devet zatvorenika iz Velike Britanije, SAD-a, Švedske i Maroka. Po dolasku u Hrvatsku četiri dana proveo je u KB Dubrava u Zagrebu gdje mu je pružena i psihološka pomoć.