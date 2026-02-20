Ljutiti Starmer Trumpu: Nećeš preko naših baza na Iran

Dok napetosti između Washingtona i Teherana rastu iz dana u dan, premijer Velike Britanije Keir Starmer jasno je poručio da London neće dopustiti korištenje britanskih vojnih baza za eventualni napad na Iran, uključujući strateški važnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu. Starmer je upozorio da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnog prava i dodatno destabilizirao regiju. Ova odluka dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump Teheranu daje rok od 15 dana za postizanje „značajnog dogovora“ o nuklearnom programu, uz otvorenu prijetnju „lošim posljedicama“ ako pregovori propadnu. Istodobno, Iran ponavlja da ima suvereno pravo na obogaćivanje urana, dok američka vojna prisutnost u regiji doseže novu razinu.