VIDEO Prislonili su mu pištolj na glavu, no na ovo nisu računali

Detroitska policija u potrazi je za dvojcem koji je pokušao opljačkati muškarca na benzinskoj postaji pretprošlog ponedjeljka. Sada su objavili snimku u nadi da će netko prepoznati napadače.

Nadzorna kamera benzinske postaje koja se nalazi na križanju ulice Conant i avenije Commor snimila je pokušaj razbojništva. Na snimci se vidi kako dvojica muškaraca čekaju žrtvu da priđe automobilu. Jedan od njih prislanja mu pištolj na glavu, no žrtva se nije preplašila već je uzvratila i pokušala izbiti pištolj. Tada se priključio i drugi muškarac, no na kraju su se obojica dala u bijeg. Pogledajte kako je to izgledalo.