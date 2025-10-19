Detalji filmske pljačke u Louvreu: Ovo je popis svih ukradenih predmeta

Svjetski poznati muzej prisiljen je u nedjelju zatvoriti svoja vrata nakon što su lopovi u jutarnjim satima, oko 9.30 po lokalnom vremenu, provalili u galeriju u kojoj se čuvaju francuski krunski dragulji. Pariški državni odvjetnik izvijestio je da je deveti ukradeni predmet pronađen i vraćen na mjesto događaja, dok je stručnjak za umjetnine za Sky News izjavio kako policija vodi „utrku s vremenom“ kako bi pronašla ostale dragocjenosti prije nego što budu rastavljene i pretopljene.

Francusko Ministarstvo kulture objavilo je da su ukradeni sljedeći predmeti:

Tiaru iz seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Ogrlicu iz safirnog seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Naušnicu iz para safirnog seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Smaragdnu ogrlicu iz seta carice Marie Louise

Par smaragdnih naušnica iz seta carice Marie Louise

Broš poznat kao „reliquiar broš“

Tiaru carice Eugenie

Veliki broš u obliku mašne carice Eugenie

Francuski list Le Parisien ranije je izvijestio da je predmet pronađen u muzeju zapravo kruna supruge Napoleona III., carice Eugenie, koja je pritom bila oštećena. Detalje provale vlasti su otkrile nakon što je muzej, koji je najposjećeniji na svijetu i dnevno privuče do 30.000 posjetitelja, na platformi X objavio da zatvara vrata zbog „izvanrednih razloga“.

FOTO Ispao im je putem? Pronađen jedan od ukradenih dragulja! Evo gdje su lopovi ušli u Louvre

Ministrica kulture Rachida Dati izjavila je da snimke provale pokazuju kako lopovi „ne ciljaju ljude, ulaze smireno u četiri minute, razbiju izložbene vitrine, uzmu svoj plijen i odu“. „Nema nasilja, vrlo profesionalno,“ rekla je za TF1. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez opisao je „veliku pljačku“ koja je uključivala provalnike koji su u muzej ušli pomoću košare dizala s platformom montiranom na kamion.

Nije jasno jesu li lopovi donijeli svu potrebnu opremu sa sobom, budući da se u blizini rijeke Sene provode građevinski radovi duž prostrane zgrade u kojoj je provala izvršena. „Razbili su prozor i krenuli prema nekoliko izložbenih vitrina gdje su ukrali nakit. To su dragulji koji imaju stvarnu povijesnu vrijednost i, uistinu, neprocjenjivi su,“ rekao je Nunez.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su počinitelji pobjegli na dva motora. Ozljeda nije bilo. Broj pljačkaša još nije potvrđen, ali Nunez je za radio France Inter izjavio da su u muzeju bili tri ili četiri lopova. „Banda je bila dobro pripremljena i izviđala je prostor,“ dodao je Nunez, ističući da su provalnici rezali stakla „disk-rezačem“ prije bijega „na TMAX-u“, vrsti Yamaha maxi-skutera.

Trenutno se provode forenzičke istrage, a sastavlja se i detaljan popis ukradenih predmeta nakon provale koja se dogodila između 9.30 i 9.40 sati (8.30–8.40 po britanskom vremenu). Jednom kad su ušli, krenuli su prema Galerie d'Apollon (Apollo galerija), domu dijela francuskih krunskih dragulja, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Francuski dnevni list Le Parisien, pozivajući se na policiju, navodi da su osumnjičenici nosili kapuljače i da su imali „male motorne pile“.

Pljačkaši su, prema izvještajima, pobjegli s devet komada nakita, uključujući ogrlicu, broš i tiaru iz izložbenih vitrina Napoleona i francuskih vladara. Dva osumnjičenika bila su unutra, dok je treći ostao vani, navodi list. Stručnjak za umjetnine Arthur Brand rekao je za Sky News da je riječ o „krađi desetljeća“, dodajući da će policija imati samo tjedan dana da pronađe počinitelje i vrati „neprocjenjive“ predmete. „Ovi krunski dragulji toliko su poznati da ih jednostavno nije moguće prodati,“ rekao je Brand. „Jedino što lopovi mogu učiniti jest rastopiti srebro i zlato, rastaviti dijamante, pokušati ih rezati. Tako će vjerojatno trajno nestati.“

Nastavio je: „Policija ima tjedan dana. Ako uhvate lopove, stvari možda još uvijek postoje. Ako prođe više vremena, plijen je vjerojatno nestao i rastavljen. To je utrka s vremenom.“ Galerie d'Apollon je ogromna prostorija na gornjem katu Petite Galerie, koja čuva francuske krunske dragulje, ali i kraljevsku zbirku ukrasnih posuda, slika, tapiserija i medaljona, stoji na internetskoj stranici muzeja. Obnovio ju je Luj XIV. nakon požara, a u njoj se nalaze tri povijesna dijamanta – Regent, jedan od najpoznatijih dijamanata na svijetu, Sancy i Hortensia.

S 140 karata, Regent je izniman po veličini, težini i čistoći, a kada je pronađen u Indiji 1698., bio je najveći poznati dijamant tog vremena. Korisnici društvenih mreža objavljivali su fotografije i videozapise iz zgrade i oko nje, a jedan je prikazivao ljude kako napuštaju muzej „u potpunoj panici“.

Jedna osoba na platformi X, koja je bila na licu mjesta, opisala je zbunjujuću scenu policajaca koji „trče“ oko poznate muzejske piramide i pokušavaju ući „staklenim bočnim vratima, ali bila su zaključana i nisu mogli ući“. „Svi unutra su bježali i udarali po staklenim vratima da izađu, ali nisu mogli otvoriti. Policija i vojna policija su stigli,“ dodala je. Ovo nije prvi put da je muzej bio meta pljačkaša.

Godine 1911. nestala je Mona Lisa, sada zaštićena neprobojnim staklom, ukradena od bivšeg radnika koji se sakrio u muzeju i iznio sliku ispod kaputa. Dvije godine kasnije slika je pronađena u Firenci, a taj je događaj pridonio tome da portret Leonarda da Vincija postane najpoznatije umjetničko djelo na svijetu.

Godine 1983. ukradena su dva komada oklopa iz renesansnog razdoblja, a vraćeni su tek 2021., gotovo četiri desetljeća kasnije. Zbirka muzeja također nosi nasljeđe pljački iz doba Napoleona, sadrži 33.000 umjetničkih djela, uključujući antikvitete, skulpture i slike. Osim Mona Lise, glavne atrakcije uključuju Veneru iz Milo i Nike sa Samotrake.