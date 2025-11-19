VIDEO Pogledajte zapanjujuće prizore erupcije vulkana: Vlasti podigle najviši stupanj uzbune

Vulkan Semeru na otoku Javi erumpirao je više puta, izbacujući guste oblake pepela visoke i do 5,6 kilometara. Indonezijske vlasti podigle su razinu upozorenja na najvišu, četvrtu razinu. Više od 300 stanovnika triju najugroženijih sela u okrugu Lumajang evakuirano je, rekao je glasnogovornik Nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa Abdul Muhari. Erupcija je tijekom dana prekrila nekoliko sela pepelom, prisiljavajući vlasti da dvaput podignu razinu uzbune, priopćila je agencija. Nije bilo prijavljenih žrtava. Stanovnici se moraju zadržati na udaljenosti od 2,5 km zbog rizika, upozorile su vlasti.

Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji

Semeru, visok 3676 metara najviši je vulkan na Javi i jedan od najaktivnijih u Indoneziji, zemlji s gotovo 130 aktivnih vulkana. Posljednja velika erupcija 2021. godine odnijela je živote najmanje 57 ljudi i uništila brojna sela.