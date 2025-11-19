Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
MOĆ PRIRODE

VIDEO Pogledajte zapanjujuće prizore erupcije vulkana: Vlasti podigle najviši stupanj uzbune

VULKAN
Reuters/Pixsell/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.11.2025.
u 14:56

Vlasti su podigle razinu upozorenja na najvišu, četvrtu razinu

Vulkan Semeru na otoku Javi erumpirao je više puta, izbacujući guste oblake pepela visoke i do 5,6 kilometara. Indonezijske vlasti podigle su razinu upozorenja na najvišu, četvrtu razinu. Više od 300 stanovnika triju najugroženijih sela u okrugu Lumajang evakuirano je, rekao je glasnogovornik Nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa Abdul Muhari. Erupcija je tijekom dana prekrila nekoliko sela pepelom, prisiljavajući vlasti da dvaput podignu razinu uzbune, priopćila je agencija. Nije bilo prijavljenih žrtava. Stanovnici se moraju zadržati na udaljenosti od 2,5 km zbog rizika, upozorile su vlasti.

Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji

Semeru, visok 3676 metara najviši je vulkan na Javi i jedan od najaktivnijih u Indoneziji, zemlji s gotovo 130 aktivnih vulkana. Posljednja velika erupcija 2021. godine odnijela je živote najmanje 57 ljudi i uništila brojna sela.

Ključne riječi
indonezija vulkan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/2025-11-11T072257Z_148639488_RC2MPHA74KHS_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-USA-GAZA.JPG
GEOPOLITIČKI PORAZ RUSIJE I KINE

Trump: Usvajanje američke rezolucije o Gazi u UN-u mijenja tijek povijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno je pozdravio usvajanje rezolucije, opisujući je kao "povijesni trenutak". Naglasio je da je plan u potpunosti usklađen s izraelskim sigurnosnim interesima, jer stavlja naglasak na eliminaciju raketnih arsenala, tunelskih sustava i vojnih kapaciteta Hamasa. Međutim, uz taj diplomatski entuzijazam, Netanyahu je ponovio svoju dugogodišnju i nepromjenjivu poziciju: 'Neće biti palestinske države koja ugrožava Izrael.'

Učitaj još

Kupnja