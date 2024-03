VIDEO Pogledajte kako je Grbin šarmirao Talijane: Zapljeskala mu cijela dvorana

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin otputovao je ovih dana u talijanski Rim, gdje se 2. ožujka održava Kongres Stranke europskih socijalista (PES). Ondje se nalazi i Večernjakov novinar Tomislav Krasnec, koji je na svojem Twitter profilu objavio zanimljivu snimku na kojoj se nalazi upravo šef SDP-a.

Grbin je, naime, sudjelovao na panel-raspravi "Solutions for a better quality of life" ("Rješenja za bolju kvalitetu života"), a uvodno se okupljenima obratio na tečnom talijanskom. "Prije svega želim reći da sam jako sretan što sam u Rimu", govorio je, među ostalim, Grbin, kojega je publika nagradila velikim pljeskom. Na talijanskom je dodao i da mu je velika privilegija boriti se protiv fašizma i za slobodu, a onda je prešao na engleski jezik. "Peđa Grbin zna kako šarmirati dvoranu u Rimu", komentirao je uz objavljeni video Večernjakov Tomislav Krasnec.

Pedja Grbin zna kako šarmirati dvoranu u Rimu (reci nešto na talijanskom). Na kongresu europskih socijalista pic.twitter.com/vVNFjX8Lda — Tomislav Krasnec (@krasnec) March 2, 2024

Inače, na kongresu PES-a odabrao se Luksemburžanin Nicolas Schmit kao vodeći kandidat te stranke za izbore za Europski parlament, koji će se održati od 6. do 9. lipnja 2024. "Iznimno je važno da nas na izborima vodi čovjek kao što je Nicolas, koji se bori protiv nejednakosti", podržao ga je i Grbin, koji je na konferenciji govorio i o plaćama u Hrvatskoj.

"Dolazim iz zemlje gdje jedna četvrtina radnika zarađuje manje od 800 eura mjesečno, dok polovica radnika prima manje od tisuću eura. Možete zamisliti koliko je teško živjeti s takvim plaćama u vrijeme inflacije... Upravo zbog toga za nas u Hrvatskoj je iznimno važno u programima naglasiti da ćemo 'izbrisati' ovu nejednakost", poručio je.

Inače, na kongresu europskih socijalista i demokrata u Rimu sudjelovali su praktički svi čelnici političkih stranaka lijevog centra - od njemačkog kancelara Olafa Scholza i premijera Španjolske, Portugala i Danske pa do predsjednika hrvatskog SDP-a Grbina. Europski socijalisti idu u kampanju za Europski parlament s porukama da će se boriti za očuvanje proeuropske koalicije u EU, protiv suradnje s krajnjom desnicom, za socijalnu pravdu i pravednu tranziciju u borbi protiv klimatskih promjena.

