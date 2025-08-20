VIDEO Pogledajte kakav su nered gosti ostavili u apartmanu u Budvi: Vlasnica snimila sve

Tiktokerica Dragana, koja u Budvi iznajmljuje apartmane, podijelila je na svom profilu neugodno iskustvo s gostima koji su nakon boravka ostavili veliki nered. U videu, koji je ubrzo postao viralan, pokazala je razbacano smeće i oštećen namještaj. "Gosti su nam ostavili takav apartman da mi je došlo da plačem kad sam ušla. Ovo se ne događa često, ali ipak se dogodi", rekla je na početku snimke i dodala kako njezina obitelj uvijek pazi da smještaj u kojem borave ostave urednim.

Naglasila je kako gosti često prigovaraju domaćinima i uvjetima smještaja, čak i kada je on u potpunosti uredan. "Nedavno smo imali goste koji su ostavili apartman u ovakvom stanju. Blago rečeno, bili smo u šoku", ispričala je i dodala da posao iznajmljivanja zna biti vrlo zahtjevan. "Što je još gore, oni su tu boravili nekoliko dana i djelomično živjeli u ovakvom apartmanu dok nisu otišli", objasnila je.

Pritom se zapitala kakav odgoj imaju ljudi koji se tako ponašaju. "Ovakvim ponašanjem šalju dvije poruke: prva je da ne poštuju vas kao domaćina, ne poštuju vaš smještaj i generalno misle da su ga kupili pa ga mogu uništiti; druga je da dolaze iz kuće koja ne cijeni ničiji trud, rad i ne gaji prave vrijednosti", navela je. Na kraju videa dodala je: "Sve se sredi i svaka šteta je nadoknadiva, i Bogu hvala da smo zdravi i da je glava na ramenima, ali ipak boli kada netko uništava vaš trud, rad i znoj i ono za što se vaša obitelj desetljećima trudi."

Njezina objava izazvala je razne reakcije, tako da su i komentari bili podijeljeni. Jedni su ju podržali i izrazili ogorčenost, dok su drugi stali na stranu gostiju, tvrdeći da su oni platili boravak pa time imaju određeno pravo. "Ako su uredno platili onda što? Ne radiš za ništa! Što da su oni kukali da je skupo?", napisao je jedan korisnik, drugi se nadovezao s “sigurno si im naplatila apartman ko petar kajganu, ljudi platili posteno zato postoji cistacica da ppcisti”. S druge strane, bilo je i onih koji se s tim nisu složili. "To što su platili boravak ne znači da im je sve dozvoljeno. Platiš hotel pa crtaš li po zidovima, lomiš li namještaj? Platiš ručak u restoranu, pa prosipaš li hranu po podu? Ako je skupo – ne ideš tamo i kraj. Ne uništavaš imovinu iz pakosti", poručio je jedan komentator, drugi je napisao: “I takvi poslije ocenjuju smeštaj kao da su na ulici bili, a ne u apartmanu! Ovo je strašno!”