VIDEO Čudo u Pirovcu: Mještani tvrde da se nasred ceste gradi bazen, općina sve objasnila

Nakon 'dograđivanja' balkona u centru Zagreba, društvenim mrežama krenula se širiti snimka navodnog bazena koji se krenuo graditi, i to nasred prometnice. Jedan od mještana snimio je prizor betona koji niče nasred ceste u turističkom mjestu pokraj Zadra, kao i traku koja ograđuje to područje kako bi se upozorilo da je riječ o građevinskim radovima.

- Kad prodaš svoju zemlju onda ostaneš bez ceste i puta koji je prolazio - ispričao je mještanin za 24sata. Inače, na toj cesti nalaze se dva prometna traka za promet vozila u oba smjera. - Tu je kuća, ovdje je cesta. Frajer lijepo gradi bazen i uzeo je pola ceste. Hvala ti Bože na ovakvim čudima - poručio je mještanin.

Oglasila se u međuvremenu i općina Pirovac koja tvrdi kako se ne radi o bazenu. - Čovjek je investitor i ishodio je dozvole za projekt na svom zemljištu. More mu je probilo u rupu koju je iskopao za jamu. Zato je tražio dozvolu da na javnoj prometnici i plastičnoj podlozi šaluje betonsku jamu. U srijedu će 30-tonska dizalica doći i sve će biti vraćeno kao nekad. Nikakva riječ o bazenu - poručio je načelnik Ivan Gulam. To ćete stvarno objavit? - Ne vjerujem da je to vama vijest. Tako se kod nas radi septička jama. Svaki dan to možete vidjeti - dodao je.