Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
MUP OBJAVIO SNIMKU

VIDEO Ovo je hrvatski državljanin uhićen u Kostarici: Izručen je i predan u zagrebački zatvor

izručenje hrvatskog državljanina
Foto: Kanal MUP-a RH i policije/YouTube
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 18:22

Nakon dolaska u Zračnu luku Zagreb 17. listopada, pripadnici ATJ Lučko preuzeli su muškarca i odveli ga u Zatvor u Zagrebu, gdje će izdržavati svoju kaznu.

U četvrtak, 16. listopada 2025., u San Joseu u Kostariki provedeno je izručenje 50-godišnjeg hrvatskog državljanina hrvatskim pravosudnim tijelima.

Muškarac je na Kostariki uhićen po Interpolovoj međunarodnoj tjeralici koju je raspisao Županijski sud u Zagrebu, zbog izdržavanja kazne zatvora od 13 godina. Kazneno djelo za koje je osuđen povezano je s djelovanjem u zločinačkom udruženju, a riječ je o neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama, izvijestio je MUP.

Nakon dolaska u Zračnu luku Zagreb 17. listopada, pripadnici ATJ Lučko preuzeli su muškarca i odveli ga u Zatvor u Zagrebu, gdje će izdržavati svoju kaznu.

Ključne riječi
zatvor droga izručenje Kostarika Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
5
'INTERVENIRALI BRZO I MOĆNO'

Devet godina Plenkovićeve Vlade: 'Prošli smo nevjerojatan period...'

Govoreći o danima kada je došao na čelo stranke i vlade, rekao je da je došao pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana. "Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas".

Učitaj još