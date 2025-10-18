VIDEO Ovo je hrvatski državljanin uhićen u Kostarici: Izručen je i predan u zagrebački zatvor

U četvrtak, 16. listopada 2025., u San Joseu u Kostariki provedeno je izručenje 50-godišnjeg hrvatskog državljanina hrvatskim pravosudnim tijelima.

Muškarac je na Kostariki uhićen po Interpolovoj međunarodnoj tjeralici koju je raspisao Županijski sud u Zagrebu, zbog izdržavanja kazne zatvora od 13 godina. Kazneno djelo za koje je osuđen povezano je s djelovanjem u zločinačkom udruženju, a riječ je o neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama, izvijestio je MUP.

Nakon dolaska u Zračnu luku Zagreb 17. listopada, pripadnici ATJ Lučko preuzeli su muškarca i odveli ga u Zatvor u Zagrebu, gdje će izdržavati svoju kaznu.