VIDEO Novi gaf Joea Bidena, pogrešno izgovorio ime novog britanskog premijera

Joe Biden još se jednom našao na udaru kritičara. Ovaj put jer je pogrešno izgovorio ime novog britanskog premijera. Nazvao ga je, naime umjesto Rishijem Sunakom, ‘Rašidom Sanukom‘, piše Newsweek.

Nakon što je postalo jasno tko će postati novi premijer Velike Britanije Joe Biden obratio se iz Bijele kuće, te objavio: 'Rašid Sanuk je novi premijer Velike Britanije'.

No nakon toga je i nastavio. 'Kao što bi moj brat rekao, zamisli ti to! Pa još iz Konzervativne stranke. Službeno će postati premijer kad sutra posjeti kralja Charlesa. Prilično nevjerojatno. To je prijelomni trenutak i jako je važan', rekao je američki predsjednik.

Sunak je inače pripadnik hinduističke manjine i jedan je od najbogatijih britasnkih političara. Na premijerskom mjestu zamijenit će Liz Truss koja će ostati zapamćena kao premijerka s najkraćim stažem. Na toj je poziciji, prije ostavke, bila samo 45 dana.

