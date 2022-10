Rishi Sunak službeno postao novi britanski premijer, kralj ga pozvao da sastavi vladu

Rishi Sunak i službeno je postao novi britanski premijer u utorak pošto ga je kralj Karlo III. imenovao na tu dužnost nakon što je prihvatio ostavku Liz Truss koja je provela na dužnosti samo 49 dana.

Novog čelnika konzervativaca Karlo je pozvao da sastavi vladu kada su se u utorak sastali u Buckinghamskoj palači nakon što je Truss otišla s dužnosti kao premijerka s najkraćim mandatom u povijesti.

Rishi Sunak officially becomes Prime Minister after meeting with King Charles III at Buckingham Palace. pic.twitter.com/0VyfqwaEzT