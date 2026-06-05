VIDEO Nove snimke otkrile razmjere štete na američkom nosaču: ‘Mislio sam da ćemo ga izgubiti’

Kad je u ožujku na najvećem svjetskom nosaču zrakoplova izbio požar tijekom sudjelovanja u operacijama protiv Irana, američka ratna mornarica objavila je kratko priopćenje u kojem se navodi kako je požar „stavljen pod nadzor“, da su dvojica mornara zaprimila liječničku pomoć zbog „ozljeda koje nisu opasne po život” te da je nosač „u potpunosti operativan”.

No nova videosnimka do koje je došao CNN jasno pokazuje da je požar bio znatno ozbiljniji i razorniji nego što je mornarica sugerirala. Prostorije za spavanje mornara potpuno su uništene, prizori otkrivaju pougljenjene i iskrivljene metalne konstrukcije kreveta ispod stropa koji je, čini se, bio izdubljen razornom vatrom. S plafona vise žice, dok su oko ležajeva razasuti slojevi pepela. „Iskreno sam mislio da ćemo izgubiti brod”, rekao je jedan mornar s nosača USS Gerald R. Ford za CNN, opisujući dramatične trenutke borbe s vatrom. „Ili se boriš ili umireš.”

Toilet Disaster on the USS Ford



The latest U.S. Navy nuclear-powered supercarrier, the USS Gerald R. Ford, experienced a complete collapse of its toilet system while en route to Iran. Streams of sewage are wreaking havoc aboard the ship, with 4,600 sailors waiting an average of… pic.twitter.com/yNqbMm1RFr — Global Insight Journal (@GlobalIJournal) February 25, 2026

Prema njegovim riječima, kao i prema navodima visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu zakazao je, prisilivši posadu na improviziranu i iscrpljujuću borbu s vatrenom stihijom. Isti dužnosnik tvrdi kako je službeno priopćenje mornarice ublažilo stvarne razmjere štete koju je požar nanio nosaču, tada raspoređenom u Crvenom moru u sklopu operacija protiv Irana. Posljedice su, međutim, bile opipljive: prošla su dva dana prije nego što je brod ponovno mogao pokretati borbene letove, potvrdio je u travnju načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle, a nosač je bio prisiljen uploviti u luku u Grčkoj radi privremenih popravaka.

Na upit o razmjerima požara i nefunkcioniranju sustava za gašenje, glasnogovornik mornarice kratko je odgovorio kako je „istraga još u tijeku”. Posadi je trebalo gotovo 30 sati da požar stave pod kontrolu, očiste opožarena područja i spriječe njegovo ponovno izbijanje. Oko 600 mornara ostalo je bez svojih ležajeva zbog pretrpljene štete, ranije je izvijestio CNN. „Nije smjelo doći do ovoga. Ugrađeni sustav za gašenje trebao je ugasiti vatru”, rekao je mornar, koji je zbog straha od odmazde želio ostati anoniman. „Svi su sudjelovali – uključujući i mene.”

Videosnimke i svjedočanstva članova posade pružaju dosad najjasniju javnu sliku o teškoćama s kojima su se suočili mornari tijekom rekordne, jedanaestomjesečne misije koja je obuhvatila ratne operacije protiv Irana i američku vojnu akciju u Venezueli. „Veliki požari uvijek su izazov, a ovaj je bio značajan – nastao u prostoru za pranje i sušenje rublja”, izjavio je admiral Caudle po povratku broda u matičnu luku u Virginiji. „Posada je reagirala iznimno profesionalno, hrabro i učinkovito te se u svega nekoliko dana vratila operativnim zadaćama.”

Nosač vrijedan 13 milijardi dolara imao je ključnu ulogu u američkim operacijama protiv Irana. Piloti s palube Forda izvodili su val za valom bombardiranja, pogađajući iranske ciljeve. No taj golemi brod nije bio samo u ofenzivi. Udarna skupina nosača, u čijem je središtu Ford, bila je pod „stalnom prijetnjom neprijateljskih projektila i bespilotnih letjelica za jednokratne napade“, navodi se u predsjedničkom priznanju dodijeljenom toj skupini.

Exclusive footage obtained by CNN shows extensive fire damage aboard the aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN-78) following a blaze during operations against Iran.



The carrier’s fire-control system failed to function as intended, forcing crew members to manually battle the… pic.twitter.com/z3PzXTfhYv — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 4, 2026

Jedan mornar prisjetio se kako je u jednom trenutku, dok je brod bio u Crvenom moru, na horizontu ugledao narančasti trag – znak nadolazećeg iranskog projektila. Kada bi se projektili ili dronovi približili na određenu udaljenost, oglašavao bi se alarm koji je upozoravao posadu na mogući pogodak i potrebu za hitnim mjerama kontrole štete.

Požar, međutim, nije bio jedini problem tijekom misije. Brodski sanitarni sustav često je otkazivao – toaleti su se opetovano začepljivali. Druga snimka s broda prikazuje zahode prepune ljudskog otpada. „Ako si bio u prednjem dijelu broda, morao si hodati sve do krmenog dijela da bi pronašao ispravan toalet”, rekao je mornar. Unatoč svemu, posljedice su mogle biti i teže. Pomorski strateg Hunter Stires, koji je do 2025. savjetovao tadašnjeg ministra mornarice, ističe kako je brzi oporavak broda dokaz visoke razine obuke i otpornosti posade. „Požar i prodor vode dvije su najveće opasnosti na svakom brodu”, naglasio je Stires. „Američka mornarica, treba to priznati, razvila je organizacijsku kulturu i projektne principe koji se neumorno fokusiraju na pripremu za kontrolu štete i redundanciju sustava kako bi se osigurao opstanak broda.”

Na pitanje o zatajenju sustava za gašenje, dodao je: „Rat i borbena oštećenja po svojoj su naravi nepredvidivi. Nikada ne znate što će otkazati”, istaknuvši važnost stalne obuke mornara. U službu uveden 2017. godine, Ford je najnoviji i tehnološki najnapredniji među 11 američkih nuklearnih nosača zrakoplova te simbolizira snagu, ali i ograničenja američke pomorske moći. Njegov napredni elektromagnetski katapult omogućuje lansiranje svega – od manjih bespilotnih letjelica do velikih borbenih zrakoplova, pružajući zapovjednicima širok spektar borbenih opcija, istaknuo je ranije za CNN pomorski veteran Brent Sadler. Ostalih deset američkih nosača ne raspolaže tom tehnologijom.

Misija Forda završila je u svibnju povratkom u Norfolk u Virginiji, nakon čega brod očekuje dulje razdoblje održavanja zbog iscrpljujućeg angažmana i dodatnih oštećenja izazvanih požarom. Prema riječima jednog američkog dužnosnika, moglo bi proći najmanje godinu dana prije nego što Ford ponovno bude spreman za isplovljavanje, a u međuvremenu će druge jedinice morati preuzeti njegove zadaće.