Jesu li Amerikanci bili primorani izvući 'Predatora' iz mirovine? Vojska šuti o detaljima

Nakon što je američka vojska potvrdila da je Iran oborio njezin MQ-1 dron, The War Zone je analizirao je li moguće da SAD opet koristi starijeg "Predatora", osam godina nakon njegova umirovljenja. Druga opcija je, napominje se, da je sporna bespilotna letjelica bila "Gray Eagle" - srodni dron koji je još uvijek u aktivnoj službi američke vojske. Na izravan upit TWZ-a, Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) odbio je potvrditi je li spomenuti MQ-1 bio "Predator" ili "Gray Eagle", a odgovor nije stigao niti od drugih službenih tijela.

"Gray Eagle" izveden je iz "Predatora" i nosi srodnu oznaku, no riječ je o bitno drugačijem dizajnu prilagođenom potrebama Kopnene vojske. Ratno zrakoplovstvo službeno je prestalo koristiti MQ-1 Predator 2018. godine. Prema podacima iz rujna 2024. godine, na "groblju“ zrakoplova u Arizoni nalazilo se 15 dronova u skladištu.

Unatoč nedostatku službene potvrde, TWZ ističe kako se čini vjerojatnijim da je Iran oborio "Gray Eagle", a ne "Predator". Ipak, ne može se isključiti mogućnost da je SAD ponovno pokrenuo operacije s "Predatorima". Ako je do toga uistinu i došlo, to bi moglo popuniti praznine nastale gubitkom desetaka MQ-9 "Reaper" dronova.

Inače, "Predator" je imao kraći doseg i ukupno niže performanse od "Reapera". No, stariji bi se dronovi mogli smatrati zamjenjivijima od "Reapera" te zbog toga lakše slati u rizičnija okruženja. Unatoč tome, postoje i pitanja kakva bi nadogradnja bila potrebna za vraćanje "Predatora" u aktivnu službu, kao i bi li bila potrebna nova obuka.