Poslušaj
Prijavi grešku
Ispratilo ga 50.000 ljudi

VIDEO Nitko nije ostao suhog oka: Pogledajte posljednji ispraćaj legendarnog Halida

Autor
Petra Balija
13.10.2025.
u 16:27

Među okupljenima su bili brojni prijatelji i kolege, uključujući i Dina Merlina, koji je bio uz obitelj tijekom cijelog dana. Dirljive scene zabilježene su kada je unuka Lamija, slomljena od bola, izrekla emotivne riječi...

Sarajevo je danas ispratilo, kako su ga nazvali mediji "jednog od svojih najvećih sinova" – glazbenu legendu Halida Bešlića. Više od 50.000 ljudi okupilo se na gradskom groblju Bare kako bi posljednji put odalo počast glazbenoj legendi, čiji je glas godinama bio simbol ljubavi, tuge i nade na Balkanu.  Komemoracija je održana u 11 sati u Narodnom pozorištu, a dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji uslijedila je u 13:30. Nakon toga, povorka je krenula prema groblju, gdje je Halid Bešlić pokopan uz pjesmu "Romanija". 

Među okupljenima su bili brojni prijatelji i kolege, uključujući i Dina Merlina, koji je bio uz obitelj tijekom cijelog dana. Dirljive scene zabilježene su kada je unuka Lamija, slomljena od bola, izrekla emotivne riječi: "Mama nam nije rekla da si nas napustio, a mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit." 

Nitko nije ostao suhog oka: Pogledajte posljednji ispraćaj legendarnog Halida

Halid Bešlić, rođen 1953. godine u Vrapcima kraj Knežine, bio je jedan od najvoljenijih pjevača ovih prostora. Njegov bogat opus obuhvaća brojne hitove koji su postali evergreeni, a njegov glas i stihovi dotakli su srca milijuna ljudi. Osim glazbene karijere, Bešlić je bio poznat po humanitarnom radu, osobito tijekom rata 1990-ih, kada je održao više od 500 koncerata u Europi kako bi pomogao izbjeglicama. 

Njegov posljednji stih bio je posvećen supruzi Sejdi, koju je nazivao svojom najvećom podrškom. U tom stihu izrazio je želju da ga pamte ne samo kao velikog umjetnika, već i kao dobrog čovjeka.  Oproštaj od Halida Bešlića bio je oproštaj od jednog dijela naših života, ali njegove pjesme i dalje žive u našim srcima, podsjećajući nas na neizbrisiv trag koji je ostavio.

Za više informacija i emotivnih trenutaka s ispraćaja, možete pogledati sljedeći video:

Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji

Ključne riječi
Sarajevo ispraćaj halida bešlića sprovod ispraćaj Halid Bešlić

Komentara 1

Strašno, tugujem danima. Ne mogu da vjerujem da ga više nema. Zašto Hrvatska nije proglasila 3 dana žalosti. Cijela Hrvatska ga je slušala i bio je naš državljanin. Što kažu Možemovci , branitelji? Svi su ga voljeli. Strašna tragedija.

