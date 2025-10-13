VIDEO Nitko nije ostao suhog oka: Pogledajte posljednji ispraćaj legendarnog Halida

Sarajevo je danas ispratilo, kako su ga nazvali mediji "jednog od svojih najvećih sinova" – glazbenu legendu Halida Bešlića. Više od 50.000 ljudi okupilo se na gradskom groblju Bare kako bi posljednji put odalo počast glazbenoj legendi, čiji je glas godinama bio simbol ljubavi, tuge i nade na Balkanu. Komemoracija je održana u 11 sati u Narodnom pozorištu, a dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji uslijedila je u 13:30. Nakon toga, povorka je krenula prema groblju, gdje je Halid Bešlić pokopan uz pjesmu "Romanija".

Među okupljenima su bili brojni prijatelji i kolege, uključujući i Dina Merlina, koji je bio uz obitelj tijekom cijelog dana. Dirljive scene zabilježene su kada je unuka Lamija, slomljena od bola, izrekla emotivne riječi: "Mama nam nije rekla da si nas napustio, a mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit."

Nitko nije ostao suhog oka: Pogledajte posljednji ispraćaj legendarnog Halida

Halid Bešlić, rođen 1953. godine u Vrapcima kraj Knežine, bio je jedan od najvoljenijih pjevača ovih prostora. Njegov bogat opus obuhvaća brojne hitove koji su postali evergreeni, a njegov glas i stihovi dotakli su srca milijuna ljudi. Osim glazbene karijere, Bešlić je bio poznat po humanitarnom radu, osobito tijekom rata 1990-ih, kada je održao više od 500 koncerata u Europi kako bi pomogao izbjeglicama.

Njegov posljednji stih bio je posvećen supruzi Sejdi, koju je nazivao svojom najvećom podrškom. U tom stihu izrazio je želju da ga pamte ne samo kao velikog umjetnika, već i kao dobrog čovjeka. Oproštaj od Halida Bešlića bio je oproštaj od jednog dijela naših života, ali njegove pjesme i dalje žive u našim srcima, podsjećajući nas na neizbrisiv trag koji je ostavio.

Za više informacija i emotivnih trenutaka s ispraćaja, možete pogledati sljedeći video: