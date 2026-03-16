NA TERENU I SPECIJALCI

Odjeknuli pucnji u državnom uredu u Turskoj: Napadač se zabarikadirao u jednu prostoriju?

Seven Turkish police wounded in clash with suspected Islamic State militants in Yalova
UMIT BEKTAS/REUTERS/PIXSELL, ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
16.03.2026.
u 11:28

Prema informacijama koje su do sada poznate, osumnjičenik je došao u Okružni ured za nacionalno obrazovanje te nasumično otvorio vatru

U zgradi državnog ureda u Kepezu u Turskoj čuli su se pucnji iz vatrenog oružja. Navodno se osumnjičenik zabarikadirao u jednoj prostoriji, što je izazvalo veliku paniku u zgradi, piše Sarıyer Söz te dodaje kako se incident dogodio oko 11 sati po lokalnom vremenu. Građani su evakuirani iz zgrade, a na mjesto događaja upućen je velik broj policijskih i hitnih medicinskih ekipa. 

Prema informacijama koje su do sada poznate, osumnjičenik je došao u Okružni ured za nacionalno obrazovanje te nasumično otvorio vatru, a zatim se zabarikadirao u jednoj prostoriji. Nakon dojave, na mjesto su upućene i jedinice specijalne policije. Dok se osigurava okolina, u tijeku su pregovori i pokušaji da se osumnjičeni nagovori na predaju.
