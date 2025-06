VIDEO Nagađalo se gdje je snimljena ova smiješna scena, istina je brzo otkrivena: 'To su naše komšije. Svaka čast'

Više od trideset tisuća reakcija prikupila je jedna snimka objavljena na Instagramu a na kojoj se vidi kako jedan kamion prolazi ulicom. Na prvu ništa čudno, no kada se bolje pogleda vidi se kako kamionu nedostaje prvi desni kotač. Na videu je napisano i Srbija? Hrvatska? Bosna? - Gdje je ovo? a komentatori su ubrzo otkrili lokaciju. Radio se o Laušu, gradskom naselju Banja Luke.

'Ne bi me čudilo da je iz Hrvatske preko RS krenuo za Srbiju ili obrnuto', 'Lauš moj. To je kod nas normalna pojava', 'To su naše komšije iz BiH. Treba se znat tako voziti, svaka čast', 'Kod nas na Balkanu apsolutno sve može i ono sto ne može opet radimo, takav smo narod i zamjerke jedni drugima nemamo i nećemo ih praviti dok smo dobri kao ljudi jer nema boljeg, vrjednijeg i luđeg naroda od nas.. Svaka nam čast', neki su od komentara na objavi.