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VELIKA OČEKIVANJA

Grlić Radman optimističan u pogledu ishoda samita NATO-a

Zagreb: John M. Martinis u MVEP održao predavanje „Od Komiže do kvantnog doba“
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
07.07.2026.
u 18:46

Čelnici 32 države članice NATO-a okupit će se u utorak navečer na prijemu koji organizira domaćin samita NATO-a, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u utorak u Ankari kako očekuje da će samit pokazati transatlantsko jedinstvo i zajedništvo. “Optimističan sam i mislim da će ovaj samit biti jako dobar, da će polučiti rezultate, da će pokazati transatlantsko jedinstvo”, rekao je Grlić Radman.

Dodao je da ga ne brine nepredvidivost američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Svi smo se već naučili na njegov stil, način na koji govori. I kada ne bi bilo sklada, mi apsolutno trebamo njegovati tendenciju stvaranja sklada jer nema alternative za jedan Savez čiji su ciljevi jedinstvo, solidarnost, kolektivna obrana i odvraćanje”, rekao je ministar.

Najavio je da će sudjelovati na sastanku u okviru Istanbulske inicijative za suradnju, NATO-ova programa partnerstva usmjerena na promicanje dugoročne globalne i regionalne sigurnosti s državama šireg Bliskog istoka, čije su članice četiri zaljevske zemlje Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Čelnici 32 države članice NATO-a okupit će se u utorak navečer na prijemu koji organizira domaćin samita NATO-a, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Paralelno s tim, ministri vanjskih poslova i ministri obrane imat će zasebne radne sastanke tijekom radne večere.
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Zagreb: John M. Martinis u MVEP održao predavanje „Od Komiže do kvantnog doba“
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Ključne riječi
Donald Trump Ankara Gordan Grlić Radman NATO

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