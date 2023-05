VIDEO Most dr. Franje Tuđmana u novom noćnom ruhu, pogledajte impresivnu novu rasvjetu

Hrvatske ceste d.o.o. provele su modernizaciju dekorativne rasvjete na Mostu dr. Franja Tuđmana vrijednosti 791.100,82 eura bez PDV-a. Projektom se uklonila postojeća dekorativna rasvjeta mosta montirana prilikom izgradnje te je postavljena nova moderna dekorativna rasvjeta u LED tehnologiji koja omogućava veći broj scenarija rasvjete uz značajnu uštedu električne energije.

Riječ je o mostu preko Rijeke Dubrovačke čija je izgradnja započela još 1989. godine, ali je zbog Domovinskog rata zaustavljena te nastavljena 1999. Most je završen 2002. i skratio je cestovnu povezanost dubrovačkog kraja sa Splitom i dolinom Neretve za više od 10 kilometara. Dužina samog mosta je 518 metara, a istočni pilon je visok 141,5 metara.

Most je građen kao most Dubrovnik, a kršten je i blagoslovljen je kao Most dr. Franje Tuđmana, odnosno po dubrovački Franja Tuđmana. Most je sve do dolaska HDZ-ove vlade imao dva imena i dvostruke ploče s imenima.