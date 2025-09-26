VIDEO Moldavija objavila snimku za koju tvrde da je ruski tajni kamp za obuku u Srbiji

Moldavska policija je danas objavila snimku na kojoj su, kako tvrde, prikazani vojni kampovi u Srbiji u kojima su, u organizaciji ruske tajne službe, obučavani muškarci za potencijalnu destabilizaciju Moldavije nakon predstojećih parlamentarnih izbora.

U osmominutnoj snimci prikazuju dokaze i iskaze osumnjičenih u vezi s obukama koje su u Srbiji organizirali ruski operativci. Na snimci se vide dvije lokacije, od kojih se jedna smatra dvorištem u kojem ljudi simuliraju nošenje povrijeđene osobe, dok se druga odnosi na napušteni objekt gdje se vježba gađanje puškama. Iako se tvrdi da su te lokacije u Srbiji, Radio Slobodna Europa nije mogao neovisno potvrditi tu informaciju.

Moldavska policija također je prikazala dokumente koji potvrđuju da je jedna osoba ušla u Srbiju 21. srpnja preko prijelaza Batina, a izašla 24. srpnja preko prijelaza Srpska Crnja. Na snimci se vidi iskaz jednog Moldavca koji je izjavio da je bio na obuci u Srbiji, gdje su ih učili koristiti radio-stanice i analizirali ruske vojne taktike. Također je rekao da su za obuku dobili 300 dolara.

Osim toga, na snimci se spominje još jedan muškarac koji je bio na obuci u Srbiji, gdje je bio s još 40-50 ljudi iz Moldavije, a u Srbiji je proveo tri dana. Prikazani su i dokazi poput pušaka s ruskim oznakama i novčanica u različitim valutama.

Policija Moldavije 22. rujna provela je pretres na 250 lokacija i uhitila 74 osobe, a pronađena je veća količina oružja i streljiva. Ova akcija bila je povezana s planom za destabilizaciju Moldavije pred parlamentarne izbore, koji su zakazani za 28. rujna.

Prema informacijama objavljenim od strane portala BIRN, u Šapcu su uhićeni Lazar Popović i Sava Stevanović, koji su navodno povezani s organiziranjem paravojnih kampova u Srbiji, gdje su obučavani Moldavci i Rumunji. Obuku su vodili instruktori iz Rusije i Bjelorusije. Kampovi su se nalazili u izletištu „Sunčana rijeka“ između Banje Koviljače i Malog Zvornika.

Moldavija se priprema za parlamentarne izbore koji bi mogli odrediti njezinu političku budućnost, dok se sumnja da će proruske snage pokušati destabilizirati zemlju u slučaju nepovoljnog izbornog rezultata. Prvi izvještaji o kampovima u Srbiji i BiH pojavili su se već u listopadu 2024., a u Moldaviji se vodi sudski proces protiv osumnjičenih koji su planirali destabilizaciju zemlje.