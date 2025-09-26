Naši Portali
RUSKA OFENZIVA

Propali ruski planovi? Napadali su taktikom 'tisuću rezova', nisu uspjeli stvoriti 'tampon zonu'

A still image from video released by Russian Defence Ministry shows what it said to be Russian soldier raising flag in Yablunivka in Donetsk region
RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
26.09.2025.
u 14:49

Sirski je rekao da Rusi od početka ljeta napadaju taktikom koju je nazvao "tisuću rezova", tj. učestalim pješačkim napadima u malim skupinama

 Ruske ofenzive pokrenute u proljeće i ljeto ove godine nisu ispunile očekivane ciljeve, rekao je vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski, dodavši da ruska strana na bojišnici ispaljuje dvostruko više topničkog streljiva od Ukrajine. "Može se reći da su ruske proljetne i ljetne ofenzive učinkovito zaustavljene", rekao je Sirski i dodao da su propali ruski planovi o stvaranju "tampon zone" u oblastima Sumi i Harkiv, zauzimanju grada Pokrovska i cijele Donjecke oblasti.

Osvajanje cijelog Donjecka jedan je od ključnih ciljeva Rusije koja trenutno kontrolira preko 70 posto tog područja i polako napreduje.

Sirski je rekao da Rusi od početka ljeta napadaju taktikom koju je nazvao "tisuću rezova", tj. učestalim pješačkim napadima u malim skupinama. "Radi se o napadima velikog broja malih jurišnih skupina, od četiri do šest vojnika, koji napreduju koristeći teren, jaruge i šumovita područja, s glavnim ciljem prodiranja što dublje u naš teritorij", rekao je Sirski.
Rusija rat u Ukrajini

Komentara 17

RI
ribolovAC
15:05 26.09.2025.

kako odmah iskoče komentari ruskih trolova čim izađe neki članak o ruskoj agresiji na Ukrajinu, hihi

NI
nitkoinista
13:25 26.09.2025.

bravo ukrajinci. kada razvijete dalekometne rakete za gadati ruSSiju pitati ce se barbari sta im je ovo trebalo

Avatar Grey Eagle
Grey Eagle
15:06 26.09.2025.

Ukrajina je tijekom ljetne ofenzive oslobodila oko 300 km 2 koje je prethodno držala rusija, toliko o tome koliko je ta ofenziva bila uspješna...s druge strane, deseci tisuća rusa su poginuli, nizašto

