Propali ruski planovi? Napadali su taktikom 'tisuću rezova', nisu uspjeli stvoriti 'tampon zonu'

Ruske ofenzive pokrenute u proljeće i ljeto ove godine nisu ispunile očekivane ciljeve, rekao je vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski, dodavši da ruska strana na bojišnici ispaljuje dvostruko više topničkog streljiva od Ukrajine. "Može se reći da su ruske proljetne i ljetne ofenzive učinkovito zaustavljene", rekao je Sirski i dodao da su propali ruski planovi o stvaranju "tampon zone" u oblastima Sumi i Harkiv, zauzimanju grada Pokrovska i cijele Donjecke oblasti.

Osvajanje cijelog Donjecka jedan je od ključnih ciljeva Rusije koja trenutno kontrolira preko 70 posto tog područja i polako napreduje.

Sirski je rekao da Rusi od početka ljeta napadaju taktikom koju je nazvao "tisuću rezova", tj. učestalim pješačkim napadima u malim skupinama. "Radi se o napadima velikog broja malih jurišnih skupina, od četiri do šest vojnika, koji napreduju koristeći teren, jaruge i šumovita područja, s glavnim ciljem prodiranja što dublje u naš teritorij", rekao je Sirski.