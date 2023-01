VIDEO Milanović novinarima čitao Plenkovićev intervju: Premijer otkazuje zastupnike i predsjednika u stranom mediju

Predsjednik Zoran Milanović odgovarao je na pitanja novinara u Vukovaru gdje je došao na obilježavanju 31. godišnjice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 25. obljetnice završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te završetka mandata UNTAES-a u Vukovaru.

Snimio: Branimir Bradarić

"Šteta što se SDSS nije pojavio. Gledajte, ja sam dosta toga naučio. Nije istina da učiš cijeli život. Jednog dana kad malo ostariš to više nema smisla, onda rezimiraš i radiš sinteze. Naučio sam puno toga iz borbe za manjinsko pismo u Vukovaru. Tu sam imao najmanje podrške od onih koji su mi je trebali davati. To nije više moj posao. Što se dogodilo, dogodilo se. Što ste me htjeli pitati? Je li to licemjerno? Ne znam. Mislim da su trebali doći, mada znam da nije jednostavno jer ovo je bio sukob dviju strana. Jedna strana je pobijedila bez krvi, a to je najvrjednije u cijeloj priči", kazao je Milanović.

Ustvrdio je kako je mir nakon 25 godina i stvari idu nekako normalno.

"Tu si. Živiš u ovoj Hrvatskoj, trebaš je poštivati koliko je to moguće. Znam da ne može biti isti stav onakav kakav ja imam. To ni ne očekujem. Ovo je domovina. Ovo je matična zemlja i ovdje se živi. Nemojmo pričati da je Oluja bila etničko čišćenje jer nije. Bila je alternativa. Bio je prijedlog dogovora koji bi koštao Hrvatsku skupo, na koji je Hrvatska bila pristala - Plan Z4, koji je netko u Beogradu luđački odbio. Cijena je ova", izjavio je.

Na pitanja tko je trebao doći, Milanović je ustvrdio da je trebao doći predstavnik lokalnih Srba.

"Ovo je bio politički epicentar SDSS-a i te vrste političke organizacije. On je priznat kao legitiman, partneri smo. Ja sam s tadašnjim predsjednikom imao korektne odnose. Dio dogovora su bili ti ljudi, očekivao bih predstavnike lokalne zajednice. Kad sam bio premijer, još i jesam sudjelovao u lokalnoj vlasti", naveo je.

Reakcija na intervjuu

Milanović je na pitanje kako postoji ministrica u čiji to resor spada odgovorio novinaru da pita to Plenkovića, potom je izvadio mobitel.

"Plenković je dao intervju jednoj francuskoj televiziji. Nitko ga u Francuskoj nije ni primijetio. Naravno, radi se u Ukrajini. Premijer otkazuje saborske zastupnike i predsjednika Republike u stranom mediju. Nisam to nisam radio. Ne znam tko to radi. To je dno dna. Za to treba dublja oprema za bušenje. Exxon, BP. Ne možeš ići niže od toga", kazao je Milanović i onda je počeo čitati dijelove Plenkovićev intervju kojeg je hrvatski premijer dao za Kanal 24. Intervjuu premijera možete pročitati OVDJE.

"To su riječi koje hrvatski premijer upućuje francuskoj javnosti. To je kad se premijer bavi nečime što je ispod razine premijera. To ne smiješ raditi i onda u to isto vrijeme u Novinarskom domu na proslavu pravoslavnog Božića dolazi mali Slobo. Ministar vanjskih poslova Srbije. I on ti je super, a on je obožavatelj Rusije i Putina. To je u redu, taj je dobar. Njega ćeš prihvatiti, malog Slobu koji je ljubitelj Arkana, a vani vrijeđaš hrvatske zastupnike, hrvatske građane i predsjednika u francuskim medijima", ustvrdio je Milanović.

Podsjetio je kako su Amerikanci odgovori za mirnu reintegraciju, no s druge strane kazao je da nisu bili saveznici u pojedinim trenucima te je kao primjer naveo prijetnje embargom i Haškim sudom. Naglasio je kako Plenković nije trebao "olajavati" hrvatske zastupnike u stranim medijima.

Milanović je napomenuo kako većina hrvatskih državljana nije bila za obuku ukrajinskih vojnika,.

"Davno sam rekao. NATO vodi proxy rat. Washington i NATO vode proxy rat preko Ukrajine protiv Rusije. Što mi je jasno? Tko to ne razumije? Rusija je napala Ukrajinu, ali NATO je odlučio reagirati na ovaj način. On je bio opasan i nema 'endgame', ali ovdje je bio 'endgame' mirna reintegracija", naveo je.

Hrvatski predsjednik objasnio je kako je uvijek izbjegavao Ruse te da je ovo "opasno i šarlatansko poigravanje sa sudbinom svijeta".

Rast cijena

Komentirao je rast cijena i Vladine mjere protiv toga.

"Imali smo dvije godine da se pripreme. Nije lako, ali nemoj prijetiti i napraviti ništa. Monopolista u Hrvatskoj baš i nema. Trebali su angažirati cijelu armiju inspektora. Cijene su prikazane mjesecima dvostruko, pa ako me netko želi zavaljati neću kupiti. Ne živimo u Sovjetskom savezu da nema izbora. Kupac je taj koji ima najveću moć i može reći 'Idem kod susjeda koji ima nižu cijenu'. Nemaju svi istu cijenu. Imate neke lance koji su dominantniji i koji mogu pojesti druge. Vlada kaže da će ih staviti na stup srama, ma fućka se njima".

Na pitanje o tome kakav će ministar biti Branko Bačić, kazao je: "Mene čudi što je pristao na to. Neću o njegovom životnom putu. On pristaje biti još jedan potrošan element."