SDSS neće sudjelovati na svečanoj akademiji u Vukovaru: 'Organizatori su neodgovorni i isključivi'

I prije nego li započela svečana akademije, koja se organizira povodom 25. obljetnice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i 31. obljetnice međunarodnog priznanja RH, predsjednik Zajedničkog vijeća općina i vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić i vijećnik Zoran Rokvić sa zamjenikom gradonačelnika Vukovara ispred srpske nacionalne manjine Srđanom Kolarom neće prisustvovati svečanoj akademiji.

- Razloga za ovakvu odluku je mnogo, a odnose se prije svega na uskraćivanje prava i odnosa vladajuće strukture u gradu prema srpskoj zajednici i institucijama. Licemjerno je istovremeno biti organizator ovakvog događaja i predstavljati se kao promotor mirne reintegracije, prije svega mira, tolerancije i zajedničkog života, za Vukovar i cijelo ovo područje i biti vladajuća politička opcija koja uskraćuje stečena prava Srbima koja je ista ta mirna reintegracija garantirala – stoji u priopćenju koje su poslali ovim povodom.

Podsjetili su i kako je na zadnjoj sjednici gradskog vijeća u 2022. godini, suprotno amandmanu SDSS-a vladajuća većina iz Statuta grada Vukovara izbacila mogućnost slobodne upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma koje je stečeno kako u postupku mirne reintegracije, tako i Statutom grada Vukovara iz 2009. godine dok još nije postojala obaveza uvođenja dvojezičnosti.

Dodaju i kako je licemjerno se boriti jučer protiv uvođenja dvojezičnosti kada je za to postojala zakonska obaveza i danas promovirati rezultate mirne reintegracije. Uz to, kako navode, program akademije je organiziran tako da niti jedan vinovnik mirne reintegracije niti jedan aktualni predstavnik Srba i srpskog naroda nije predviđen da govori u ime svog naroda, a time nema ni mogućnost da ukaže na aktualne probleme i na one koje nisu riješeni ni poslije svih ovih 25 godina (stambena problematika, registracija škola, proporcionalna zastupljenost, nepoštivanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, i još dosta toga).

- Organizatori ovog događanja su pokazali da su politički neodgovorni i isključivi i na žalost, ne pokazuju ni djelić političke mudrosti i pragmatizma koje su imali tadašnji operativci i vinovnici dr.Vojislav Stanimirović i Ivica Vrkić u daleko težim i složenijim vremenima mirne reintegracije. S druge strane, gradonačelnik i vladajuća struktura isključivim stavovima prema vukovarskim Srbima, negiraju rezultate mirne reintegracije i značaj i stalnost Erdutskog sporazuma i vode politiku koja ima jedini interes da uskraćuje prava Srbima, a pritom nema interesa da grade zajedničku budućnost svih građana grada Vukovara kao što je to mirna reintegracija predviđala – stoji u priopćenju koje potpisuju Srđan Kolar i Dejan Drakulić.

