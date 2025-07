VIDEO Liječnici nastavili operaciju usred potresa od 8,8: 'Ostali s pacijentom do samog kraja'

Tim liječnika bio je usred operacije kada je grad Petropavlovsk-Kamčatski, na dalekom istoku Rusije, pogodio snažan potres magnitude 8,8 i zatresao njihovu kiruršku opremu i pod operacijske sale, no liječnici su zadržali prisebnost. Ministarstvo zdravstva Kamčatke objavilo je snimku nadzorne kamere na kojoj se vide liječnici kako rukama pokušavaju zadržati i stabilizirati i opremu i pacijenta.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL



During the earthquake, while doctors were at work 🚑—despite the intense tremors—surgeons at the Oncology Center in Kamchatka continued performing the operation.



The Ministry of Health confirmed that the patient's condition is stable. pic.twitter.com/Mbk93PE2T4