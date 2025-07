VIDEO Katastrofalne poplave u Teksasu, više mrtvih i nestalih: 'Najgore nas još čeka'

Središnji Teksas pogodile su snažne i nagle poplave koje su prouzročile kaos i velike štete. Nakon obilnih kiša koje su u petak zahvatile regiju, lokalne vlasti javljaju o nekoliko nestalih osoba, dok je broj poginulih još uvijek nepoznat, no mediji navode da je život izgubilo najmanje šest ljudi, piše Reuters.

Nacionalna meteorološka služba SAD-a izdala je upozorenje na iznenadne poplave za rijeku Llano u okrugu Mason, gdje je rijeka brzo narasla izazvavši opasnu situaciju po život stanovnika. U okrugu Kerr, smještenom oko 145 kilometara južno od Masona, šerifovi ureda izvijestili su o katastrofalnim poplavama koje su odnijele ljudske živote i dovele do nestanaka nekoliko osoba.

Vlasti zasad ne daju detaljnije informacije o stradalima, no Reuters prenosi da je potvrđeno najmanje šest smrtnih slučajeva. Potpredsjednik Teksasa Dan Patrick putem društvenih mreža istaknuo je da zajedno s državnim timom za hitne intervencije prati situaciju i koordinira spasilačke akcije.

Patrick je upozorio kako je u narednim danima očekivana dodatna kiša, koja bi čak i u manjim količinama mogla izazvati nove poplave. "Od San Antonija do Waca postoji trajna prijetnja iznenadnim poplavama u sljedeća 24 do 48 sati, a rizici će se nastaviti i u drugim dijelovima zapadnog i središnjeg Teksasa," naglasio je.