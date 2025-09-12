VIDEO Kamera u Poljskoj snimila tajanstvene crne figure u šumi koje su zaintrigirale znanstvenike

Kamera poljske nevladine organizacije SAVE Wildlife Conservation Fund postavljena u šumi snimila je vukove kako oprezno gaze kroz uski potok, a zatim skaču na obalu s druge strane. Ono što je nevjerojatno na toj snimci je da su dva vuka potpuno crna – što je vrlo neobična boja za ovu vrstu, osobito u Europi, gdje su uglavnom sivi, često s nijansom crvene ili crne. Snimka je nastala prošle godine, no SAVE ne otkriva točnu lokaciju. Prema riječima menadžerice i koordinatorice projekta za vukove Joanne Toczydłowske, vjerojatno su vukovi dobili gen koji im daje ovaj neuobičajeni izgled križanjem s domaćim psima.

Taj gen, objašnjava Toczydłowska, ima i prednosti i nedostatke – kada vukovi imaju dvije kopije gena (zbog čega su crni), imaju veću otpornost na pseću kugu (CDV), no istodobno im je plodnost niža, a stopa preživljavanja općenito lošija. Zato je pojava takvih vukova vrlo rijetka. "U Nacionalnom parku Yellowstone u SAD-u, gdje izbijanja pseće kuge bilježimo svake nekoliko godina, ima neuobičajeno velik broj crnih vukova", kaže Toczydłowska. "Izvor pseće kuge vjerojatno je stoka uzgojena od strane ljudi, od koje je virus (koji je mutirao) prešao na ljude (ospice) i pse (CDV), a zatim na neke populacije vukova", piše BBC Wildlife Magazine.

Zaklada za zaštitu divljih životinja sada se nada prikupiti izmet u području gdje su viđena dva crna vuka, vjerojatno braća ili sestre, kako bi utvrdila više o tome odakle gen potječe. Prema izvješću Europske komisije iz 2021., procjenjuje se da u Poljskoj živi oko 1.900 vukova, a nalaze se u svim velikim šumama i u mnogim manjim. Karta njihova geografskog rasprostranjenja pokazuje da ih ima u većem dijelu sjevera, istoka i zapada zemlje, kao i ponegdje na jugoistoku.

"Dobro im ide, prilagođavaju se životu blizu ljudi i pokušavaju nas izbjegavati vremenski i prostorno", kaže Toczydłowska. "U našim šumama ima mnogo plijena i općenito dobrih uvjeta staništa". Ipak, na ovu vrstu postoje pritisci. Razvoj stambene i komercijalne infrastrukture uglavnom je nekontroliran, tvrdi Toczydłowska, što dovodi do gubitka i fragmentacije staništa, a krivolovci svake godine ubiju oko 100 vukova, iako je to protuzakonito. Postoji i određeni sukob s uzgajivačima stoke, iako većina vukova radije lovi divlje životinje, u Poljskoj se njihov jelovnik većinom sastoji od jelena, srna i divljih svinja, uz prilično visok udio dabra.