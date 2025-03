VIDEO Jonjić: Naravno da mi nisu ugodne optužbe protiv Marija Radića, tražio sam da mi objasni o čemu se radi

U programu Večernjeg TV gostovao je danas kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Jonjić, čiji je dogovor o suradnji na svibanjskim lokalnim izborima s DOMiNO-om i Hrvatskim suverenistima izazvao buru reakcija na desnoj političkoj sceni. Najglasnija je bila ona DP-ova zastupnika i glavnog tajnika Josipa Dabre, koji je u utorak iznio niz teških optužbi na račun prvog čovjeka DOMiNO-a Marija Radića.

Dabro je, među ostalim, ustvrdio da je Radić 2009. godine skrivio prometnu nesreću sa smrtnim ishodom na osječkoj obilaznici, nakon čega ni dana nije proveo u zatvoru, a čitava stvar je zataškana. Radića je, među ostalim, prozvao i da je bio pripadnik JNA i nakon što je počela bitka za Vukovar, odnosno da je bio "Kadijevićev vodnik na Batajnici", na što je Radić uzvratio kako je zbog tih optužbi za klevetu već tužio šefa DP-a Ivana Penavu. Dabro, pak, najavljuje nastavak razotkrivanja "istine o Radiću i DOMINO-u", uz poruku kako bi trebali dobro razmisliti oni koji svoje zastave ovih dana vezuju uz zastave DOMiNO-a.

Novi koalicijski partner Radićeve stranke u Zagrebu Tomislav Jonjić ne krije, pak, kako mu te optužbe nisu nimalo ugodne. "Naravno da mi nije drago, da mi nije ugodno da su objavljene ove optužbe na teret Marija Radića. Ja, naravno, ne znam što je od svega toga točno. Kao odvjetnik sam razmjerno skeptičan prema novinskim napisima, ali nisam vidio ni sudski spis ni išta drugo i molio sam gospodina Radića da mi objasni o čemu se radi pa ćemo vidjeti kako stoje stvari", rekao je Jonjić Večernjem TV. Napominje, međutim, da je DP prošle godine proživio težak raskol koji je, kaže, doveo i do frustracije i ogorčenja dobrog dijela birača od centra na desno.

"Ja ne mislim da je to dobro ni za njih, ni za jednu od tih dviju stranaka, a pogotovo ne mislim da je to dobro za hrvatski politički život, jer se on time samo dodatno truje, jer se zapravo logično postavlja pitanje – ako ja napadam tako brutalno dojučerašnje svoje prijatelje i suradnike ljudi koji su me doveli u stranku, znači li to da sam bio glup pa ništa od toga nisam vidio ili mi u tom trenutku to nije smetalo", komentirao je Jonjić, uz dodatak kako osobno ne vidi kako bi bilo koja od dviju stranaka u zavadi mogla imati ikakve koristi od aktualnog sukoba, koji vidi kao "samoubilački rat".

Zanimljivo je i da Jonić svoj savez s DOMiNO-pom u Zagrebu ne vidi kao "vezivanje zastava", već isključivo kao ograničenu suradnju za potrebe lokalnih izbora. "Sama činjenica da pripadamo različitim strankama pokazuje da nismo istomišljenici, da ne dijelimo sve poglede na sva važna društvena i životna pitanja, nego da postoji jedan zajednički nazivnik koji nas potiče na suradnju na lokalnim izborima", rekao je Jonić, pitajući i bi li se, po istoj logici, zbog najnovijih napada DP-a na Radića trebali zabrinuti Most ili Hrvatski suverenisti, koji s ovom strankom na izbore idu na istoku Hrvatske te u Primorsko-goranskoj županiji.

"To što prihvaćam njihovu potporu ne znači da se identificiram s njihovim životopisima i s njihovim političkim programima. Ne znači to ni da se oni nužno u cijelosti identificiraju s mojim životopisom i s mojim programima", poručio je Jonjić. Potvrdio je zatim da će visoko na zajedničkoj listi za Zagrebačku skupštinu, na kojoj će četiri prva mjesta zauzeti njegovi ljudi, biti i Zlatko Hasanbegović, kao i da će mu jedna od kandidatkinja za zamjenika gradonačelnika biti novinarka Nada Prkačin, dok ime drugog kandidata za zamjenika još uvijek ne otkriva.

Što se tiče gradskih tema, u Jonjićevu programu posebno intrigira to što Zagrepčanima obećava "hrvatski Zagreb", što bi značilo da Zagreb pod vlašću Možemo! ne smatra hrvatskim, što nam je u intervjuu i potvrdio. "Ja mislim da Zagreb nije hrvatski. Mi sad imamo situaciju da se gradonačelnik Tomašević prsi nekakvim sportskim manifestacijama i najavljuje da će skupa s Plenkovićem financirati stadion na Maksimiru. Međutim, sjećate li se na koji način su dočekane hrvatske sportske momčadi kad su dolazile nakon silnih uspjeha? Jeste li primijetili tada da postoji nekakav nacionalni zanos? Ne, nego ste primijetili da se taj zanos pokušava zatomiti", tvrdi Jonjić.

Na primjedbu da je za Tomaševića na dočeku rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu ipak pjevao Thompson, dok mu je za ranije vlasti isključivan razglas, uzvratio je kako se to dogodilo pod pritiskom javnosti. S druge strane, Jonjić je oštro protiv javnog financiranja Parade ponosa ili Trnjanskih kresova i najavljuje kako će Zagreb, postane li on gradonačelnik, obustaviti to financiranje, a novac usmjeriti prema manifestacijama poput Hoda za život te u obnovu memorijalnog groblja hrvatskim vojnicima na Mirogoju. To što ovo groblje, preorano 1945. godine, još uvijek nije obnovljeno Jonjić na teret stavlja Tomaševiću i njegovoj stranci, tvrdeći da upravo oni sprječavaju obnovu tog groblja, a na primjedbu da su to propustile učiniti i sve druge gradske vlasti od 1991. godine na ovamo pripisuje manjku političke hrabrosti.

Na opasku da ove njegove najave ponovo slute na svojevrsni preodgoj i podjela građana i njihovih političkih preferencija na "naše i vaše", što zamjera Tomaševiću, Jonjić odgovara: "Na žalost sve dok ne shvatimo da živimo u hrvatskoj državi, da u hrvatskoj državi ne može biti viših vrijednosti od Hrvatske, dotle će takvih prijepora i takvih razlika biti... Moji su ideološki i nacionalno politički stavovi potpuno jasni i dosljedni 35 godina u javnosti i ostat će do kraja moga života. Dakle, oko toga nema apsolutno nikakvih kalkulacija", poručio je Jonjić, a što je još rekao pogledajte u videu.