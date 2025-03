Nikola Kajkić kandidat je stranaka DOMiNO, HSP, BUZ i Most za župana Vukovarsko – srijemske županije. I dok Kajkić u izbornu utrku ulazi kao neovisni kandidat za njegovog zamjenika predložen je Franjo Šoljić koji je predsjednik stranke DOMiNO za Vukovarsko - srijemsku županiju. -Vukovarsko – srijemska županija proteklih godina postala je županija s nizom afera. Svako malo slušamo o nestalim novcima, nepotizmu i sličnim stvarima. U ovoj županiji se mora početi vrednovati stručnost, znanje i iskustvo – rekao je Kajkić na svom predstavljanju u Vukovaru.

Podsjetio je kako mu je prošlim izborima nedostajalo 200 glasova da uđe u drugi krug gdje bi, kako je rekao, sigurno pobijedio. Siguran je u uspjeh ove liste rekavši kako je vrijeme da u Vukovarsko – srijemskoj županiji dođe do promjena kako bi ona konačno krenula prema naprijed. U svom govoru Kajkić je ukazivao na niz primjera u gospodarstvu, poljoprivredi, školstvu, zdravstvu i drugim oblastima gdje se troši novac ali izostaju rezultati. Istakao je i kako je prema svim anketama Vukovarsko – srijemska županija najnerazvijenija regija u EU podsjećajući gdje je nekada ista ta regija bila. Predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić kazao je kako trenutačne ankete govore da su Nikola Kajkić i kandidat HDZ-a Ivan Bosančić gotovo izjednačeni ali i da će u drugom krugu ta borba biti neravnopravna i da će broj glasova debelo otići na stranu Kajkića.

Prema njegovim riječima za tu listu će glasati svi građani bez obzira radi na njihov svjetonazor. Na novinarski upit da prokomentira koaliciju u Vukovaru između HDZ-a i DP-a, stranaka koje su do prošlih parlamentarnih izbora međusobno se teško napadale, prozivale pa i podizale kaznene prijave, Radić je rekao kako je to protuprirodni blud. -Stranke možete natjerati da potpišu suradnju i udruže se ali ne i ljude. Siguran sam da 80 posto glasača HDZ-a neće glasati za tu listu. To je nešto što vidim i čujem dok pričam s ljudima u gradu. U Vukovaru se stalno priča o tih pet famoznih obitelji. Osobno bih volio znati što su one donijele Vukovaru i koliko su svog novca uložili – rekao je Radić.