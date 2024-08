VIDEO Jezivo: Kamere snimile trenutak kada je žena propala kroz pločnik u rupu od 8 metara

Već pet dana traga se za 48-godišnjom ženom koja je propala u rupu od 8 metara usred Kuala Lumpura, glavnog grada Malazije. Kamere su snimile trenutak kada je tlo propalo pod Vijayom Lakshmi i doslovce je progutalo, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Nadzorne kamere pokazale su kako je Lakshmi hodala ulicom sa torbom na ramenima kada je odjednom propala u zemlju. Pokraj se još nalazilo nekoliko ljudi, a za njom je skoro još jedan muškarac propao, no zaustavio se na vrijeme. Da bi situacija bila još bizarnija, spasilačke službe u prvoj su akciji pronašli tek njene cipele, no od žene nije bilo niti traga. Vjeruje se kako je njezino tijelo završilo negdje u kanalizaciji.

