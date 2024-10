VIDEO Izraelac u sandalama lovio napadače i ubio jednog od njih: 'Vidio sam mrtve ljude na tlu stanice'

Muškarac Lev Kraitman jeo u Jaffi kada je u utorak čuo pucnjeve. Bez oklijevanja je odjurio do stanice željeznice gdje su bili napadači. Trčao je u sandalama pa izvadio oružje i suočio se s napadačima – ubio je jednog od njih. Objavljena je i snimka kako trči te tjera druge da pobjegnu. Lev se pobrinuo za ranjene prije nego što su hitne službe stigle, a drugi je terorist eliminiran ubrzo nakon toga. Vlasti su kasnije potvrdile da je sedmero ljudi poginulo, a da je 11 ozlijeđeno u napadu koji se dogodio samo nekoliko minuta prije iranskog napada projektilima na Izrael.

"Živim točno iznad stanice u Jaffi, završio sam s poslom i bio gladan. Sišao sam dolje u restoran i tada sam čuo pucnjavu. Posljednjih šest mjeseci sam služio u Gazi", kazao je za Daily Mail te istaknuo kako je odmah prepoznao zvuk pucnjave.

Lev Kreitman, the citizen who neutralized the terrorists in Tel Aviv, is an IDF soldier who served in Gaza. He said, "I own a personal weapon due to being a reservist. I was sitting drinking something; suddenly, I heard shots. I ran towards them and shot the terrorist." pic.twitter.com/cW088bqqpw