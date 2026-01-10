Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE PREMA ZAKONU

Nizozemskom paru poništen brak zbog ChatGPT govora

Pixabay
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
10.01.2026.
u 15:26

Par je rekao "Da", a matičar ih je proglasio "ne samo mužem i ženom, već prije svega timom, ludim parom, ljubavlju i domom jedno drugome"

Nizozemskom paru poništen je brak nakon što je osoba koja je vodila ceremoniju koristila govor generiran putem ChatGPT-a koji je trebao biti razigran, ali nije ispunjavao zakonske uvjete, prema sudskoj presudi objavljenoj ovog tjedna. Par iz grada Zwollea, čija su imena uklonjena iz odluke od 5. siječnja prema nizozemskim pravilima o privatnosti, tvrdio je da su namjeravali vjenčati se bez obzira na to jesu li korištene ispravne riječi kada su davali zavjete. Prema odluci, osoba koja je vodila njihovu ceremoniju 19. travnja pitala je hoće li "nastaviti podržavati jedno drugo, zadirkivati ​​​​jedno drugo i grliti se, čak i kada život postane težak".

Par je rekao "Da", a matičar ih je proglasio "ne samo mužem i ženom, već prije svega timom, ludim parom, ljubavlju i domom jedno drugome". No, sudac je utvrdio da se zapravo nisu zakleli da će ispunjavati svoje bračne dužnosti - nešto što je propisano nizozemskim zakonom. "Sud razumije da je datum u vjenčanom dokumentu važan za muškarca i ženu, ali ne može ignorirati ono što zakon kaže." Naložio je brisanje braka iz gradskog registra Zwollea.
Ključne riječi
matičar govor umjetna inteligencija AI brak Nizozemska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!