Nizozemskom paru poništen brak zbog ChatGPT govora

Nizozemskom paru poništen je brak nakon što je osoba koja je vodila ceremoniju koristila govor generiran putem ChatGPT-a koji je trebao biti razigran, ali nije ispunjavao zakonske uvjete, prema sudskoj presudi objavljenoj ovog tjedna. Par iz grada Zwollea, čija su imena uklonjena iz odluke od 5. siječnja prema nizozemskim pravilima o privatnosti, tvrdio je da su namjeravali vjenčati se bez obzira na to jesu li korištene ispravne riječi kada su davali zavjete. Prema odluci, osoba koja je vodila njihovu ceremoniju 19. travnja pitala je hoće li "nastaviti podržavati jedno drugo, zadirkivati ​​​​jedno drugo i grliti se, čak i kada život postane težak".

Par je rekao "Da", a matičar ih je proglasio "ne samo mužem i ženom, već prije svega timom, ludim parom, ljubavlju i domom jedno drugome". No, sudac je utvrdio da se zapravo nisu zakleli da će ispunjavati svoje bračne dužnosti - nešto što je propisano nizozemskim zakonom. "Sud razumije da je datum u vjenčanom dokumentu važan za muškarca i ženu, ali ne može ignorirati ono što zakon kaže." Naložio je brisanje braka iz gradskog registra Zwollea.