VIDEO Inspekcija zatvorila još dva kampa na Jadranu: Objasnili zbog čega

Još jedan šok za turiste. Naime, inspekcija je zatvorila kamp u Sućuraju na otoku Hvaru, a turisti su morali napustiti kamp. Ista stvar se dogodila i u Ždrelcu na otoku Pašmanu. Kako se navodi u priopćenju, turistička inspekcija Državnog inspektorata je u inspekcijskom nadzoru u objektu naziva „MLASKA KAMP“, Sućuraj, utvrdila da nadzirano trgovačko društvo nema ishođeno rješenje Ministarstva nadležnog za turizam o ispunjavanju minimalnih uvjeta i kategorizaciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u navedenom objektu. Unatoč tome, trgovačko društvo obavljalo je neregistriranu djelatnost odnosno neregistrirano pružanje usluga smještaja i reklamiranja u navedenom objekt koji je poslovao kao kamp.

"Slijedom navedenoga turistička inspekcija Državnog inspektorata je 11. srpnja 2025. godine, sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti, donijela usmeno rješenje kojim je trgovačkom društvu sa sjedištem u Sućurju zabranjeno neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti (u ukupno 86 smještajnih jedinica, od čega je 20 bungalova, 4 glamping šatora i 64 kamp mjesta, a koje se koriste za pružanje smještaja gostima) kao i daljnje reklamiranje neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Izrečena mjera zabrane sukladno navedenom Zakonu traje do otklanjanja nepravilnosti odnosno do ishođenja rješenja o minimalnim uvjetima i kategorizaciji za kamp a najkraće trideset (30) dana od dana izdavanja usmenog rješenja", objasnili su za Večernji list.

Iz Državnog inspektorata naglašavaju kako je trgovačkom društvu pri donošenju Rješenja koje je postalo izvršno danom donošenja, određen primjeren rok do izvršenja rješenja na način da ne zaprima nove rezervacije te da oslobodi prostor od boravka osoba, kako bi se omogućilo uredno izvršenje rješenja. "Međutim, u dosadašnjem tijeku obavljenih kontrola rješenja, ukupno četiri (4), društvo se oglušilo na rješenje turističke inspekcije Državnog inspektorata te nastavilo postupati protivno njegovoj izreci na način da je u ostavljenom roku i nadalje zaprimalo i smještalo novo pristigle goste, te je djelomično postupilo po rješenju u dijelu zabrane reklamiranja na način da je obustavilo reklamiranje putem internetske stranice društva. Društvo odnosno izvršenik nije u dosadašnjem tijeku kontrole rješenja poduzelo radnje koje je dužno poduzeti i o kojima je upoznato kroz inspekcijski postupak, kao i potrebu izmještanja gostiju u drugi odgovarajući smještaj ili drugi oblik kompenzacije štete prema gostima, pri čemu napominjemo da je društvo u obvezi poduzeti u roku određenom do izvršenja sve potrebne radnje kako bi prostor kampa bio oslobođen za provedbu izvršenja rješenja. Stoga obveze prema gostima kampa nisu obveza ovog tijela nego izvršenika kao ugovorne strane koja je dužna s pažnjom dobrog gospodarstvenika postupati prema svojim gostima a ne na njihovu štetu, tim više što je upravo društvu s obzirom na smještajni kapacitet u inspekcijskom postupku dan primjereni rok za dragovoljno izvršenje rješenja.

Iz Inspektorata napominju da obveza ishođenja rješenja nije samo administrativne naravi, budući da se predmetnim rješenjem utvrđuje ispunjavanje svih minimalnih uvjeta na način da kamp kao objekt mora omogućiti sigurnost, funkcionalnost i udobnost sukladno kategoriji za koju ispunjava uvjete prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima, pa je stoga predmetnim rješenjem zabranjeno neregistrirano obavljanje djelatnosti u navedenom objektu upravo radi zaštite gostiju.

Rješenje će se, kako stoji u priopćenju, izvršiti pečaćenjem objekta, a izvršenika je dužan prije početka prisilnog izvršenja osloboditi objekt od osoba i stvari, poručuju. "Nadalje, sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je također obavila inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti te utvrdila da subjekt nije uspostavio monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže na parametre Olovo i Legiomella, najmanje jednom godišnje u opsegu broja uzoraka koji može dati uvid u stanje kućne vodoopskrbne mreže te je izrečena mandatna novčana kazna. U inspekcijskom nadzoru sanitarna inspekcije je zatekla cijeli prostor prljav i neodržavan te nezadovoljavajućeg higijenskog stanja za što je također izrečena novčana kazna kao i zbog neuspostavljenog sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (ne vode se evidencije sljedivosti). Budući da je u nadzoru zatečen djelatnik koji je primljen u radni odnos, a da prije stupanja u radni odnos nije podvrgnut propisanom zdravstvenom pregledu na kliconoštvo i nema potrebnu izobrazbu kroz polaganje tečaja zdravstvenog odgoja donijela sam usmeno rješenje o zabrani rada navedenom djelatniku za što je izrečena i mandatna novčana kazna", dodaje se.

Kamp na Pašmanu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nadalje, što se tiče kampa na Pašmanu Državni inspektorat je u objektu naziva „Camping La vita e bella“ koji posluje kao kamp u Ždrelcu na otoku Pašmanu kao i u 4 apartmana u Ždrelcu na Pašmanu, utvrdila da fizička osoba nema ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta i kategorizaciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u navedenim objektima. Unatoč tome, fizička osoba je obavljala neregistriranu djelatnost odnosno neregistrirano pružanje usluga smještaja i reklamiranja u navedenim objektima koji su poslovali kao kamp i kao apartmani.

"Slijedom navedenoga turistička inspekcija Državnog inspektorata je 15. srpnja 2025. godine, sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, izrekla usmena rješenja kojima je fizičkoj osobi iz Samobora zabranjeno neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti (u ukupno 18 smještajnih jedinica, od čega je 14 smještajnih jedinica u kampu (6 mobilnih kućica i 8 kamp mjesta) i 4 smještajne jedinice u apartmanima), a koje se koriste za pružanje usluga smještaja gostima kao i daljnje reklamiranje neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Izrečene mjere zabrane sukladno navedenom Zakonu traju do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti odnosno do ishođenja rješenja o udovoljavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji za kamp, a najkraće trideset (30) dana od dana izricanja usmenih rješenja. Naglašavamo kako je fizičkoj osobi pri donošenju Rješenja koje je postalo izvršno danom donošenja, određen primjeren rok do izvršenja rješenja na način da ne zaprima nove rezervacije te da oslobodi prostor od boravka osoba i osigura sve sigurnosne, protupožarne i druge mjere kako ne bi došlo do bilo kakve štete te kako bi se omogućilo uredno izvršenje rješenja", dodaju.

I u slučju ovog kmpa rješenja se izvršava pečaćenjem objekata, a fizička osoba je dužna prije početka pečaćenja osloboditi objekte od osoba i stvari, dodaje se.