VIDEO HIMARS sa 720.000 fragmenata uništilo ruske helikoptere: 'Direktan pogodak'

Četiri ruska helikoptera — dva transportna Mil Mi-8 i dva borbena Kamov Ka-52 — sletjela su 24. ožujka u bazu u Belgorodskoj oblasti u zapadnoj Rusiji. Ukrajinske specijalne snage i obavještajna uprava u Kijevu promatrale su situaciju s nadzornim dronom. Jedan od ukrajinskih vojnih lansera američke proizvodnje, High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), naciljao je metu. "Cilj je pogođen", izvijestilo je zapovjedništvo specijalnih operacija. Četiri rakete M30, svaka napunjena s 180.000 fragmenata volframa, sručile su se s udaljenosti od čak 90 kilometara. Ruski vojnik i jedan pas izašli su pregledati štetu.

Osam dana kasnije, video tog vojnika proširio se internetom, a estonski analitičar WarTranslated preveo ga je. "Pa, direktan pogodak", zastenjao je vojnik dok je pregledavao uništene helikoptere. Razgovarajući telefonom dok je snimao procjenu štete, vojnik je sve očajnijim tonom opisivao situaciju. "Kerozin curi", govorio je.

