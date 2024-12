VIDEO HGSS u snježnoj akciji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom: 'Trudnica je sigurno prevezena u bolnicu'

Vrijedna ekipa iz HGSS-a danas je u suradnji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom odradila akciju hitnog transporta iz sela Krbava u Općini Udbina. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i velikih nanosa snijega, cestovni pristup bio je otežan, a brzi transport u bolnicu moguć jedino zračnim putem, objavili su na svom Facebooku.

"Ekipa od 4 letača spašavatelja HGSS-a poletjela je helikopterom Black Hawk iz Zagreba, dok su naši kolege iz HGSS Stanica Gospić probili terenskim vozilom i saonicama. Ovom koordiniranom akcijom trudnica je sigurno prevezena do bolnice. Podsjećamo sve da budu maksimalno oprezni i planiraju svoje putovanje uzevši u obzir vremenske prilike. HGSS vam želi mirne i sigurne blagdane", poručili su iz HGSS-a.

Podsjetimo, ekipe Hrvatske gorske službe uoči Badnjaka imale su prepune ruke posla. Naime, kako su dojavili putem društvenih mreža, pola sata prije Badnjaka HGSS Stanicu Šibenik kolege iza Stanice Zadar obavijestili da je na cesti Gračac – Knin u snježnom nevremenu ostalo zaglavljeno nekoliko vozila, unatoč zabrani kretanja tom dionicom.

Na teren je odmah izašlo troje spašavatelja s dva vozila. U mjestu Zrmanja i Mala Popina našli su ukupno tri vozila u kojima je bilo četvoro stranih i dva hrvatska državljana. Ljudi su zbrinuti i prevezeni do Knina gdje su smješteni u studentski dom. Intervencija je završila u 2:30. Iz HGSS-a apeliraju na vozače da slušaju upute HAK-a i da sa ne kreću prometnicama za koje je izdana zabrana kretanja jer ovakve situacije mogu završiti sa mnogo težim posljedicama.

Velika akcija odrađena je u istoj noći nedaleko Udbine. U akciji spašavanja u selu Visuć, ekipe iz HGSS Stanica Gospić noćas su spašavale pacijenta. Akcija je bila popraćena jakom mećavom – ili kako to u HGSS-u nazivaju, GSS vremenom.

-Prva ekipa s terenskim vozilima i saonicama nije se uspjela probiti kroz snježne nanose. Druga ekipa s dva terenca i na turno skijama uspjela je stići do pacijenta. Akcija je završila u 6 ujutro- objavili su na svojem Facebooku. HGSS-ovci su naveli kako se prva ekipa s terenskim vozilima i saonicama nije uspjela probiti kroz snježne nanose, a do pacijenta je uspjela stići druga ekipa s dva terenca i na turno skijama. Pacijent je bio u svojoj kući i morao je danas ujutro biti u bolnici zbog dijalize, a pročelnik HGSS Stanice Gospić Dario Cindrić pojasnio je kako je teško doći do tih zaseoka kada je ovako veliko nevrijeme i mećava.

"Ljudi moraju na dijalizu i onda, kada je veliko nevrijeme, čest je ovaj scenarij. Pacijent je dobro", dodao je Cindrić. Upitan koliko su takve akcije opasne za same spašavatelje, istaknuo je kako su opasne zbog vremena i hladnoće, ali nisu pretjerano opasne jer se ipak radi o seoskim uvjetima.

